Nadal: "Federer en demie ? C’est du bonus"

Rien ne semble pouvoir détourner Rafael Nadal de son objectif ultime: coiffer une 12e couronne ici à Roland-Garros, dimanche prochain. Tombeur sans sourciller du Japonais Kei Nishikori ce mardi en quart de finale, le Majorquin s’est à peine ému de son rendez-vous à venir avec Roger Federer.

"Jouer contre Roger en demi-finale, c’est du bonus. On a partagé les moments les plus importants de nos carrières, ensemble, sur le court, l'un contre l'autre. C'est un autre épisode de cette saga. Je suis heureux de ça. Ce sera un moment particulier", souffle celui qui a déjà battu cinq fois le Bâlois sur la terre battue parisienne, dont quatre fois en finale.

"Je m'attends à ce qu'il joue avec agressivité, qu'il change de rythme, qu'il vienne au filet. Je vais devoir être solide, frapper les balles assez fort pour ne pas lui permettre de se mettre en bonne position. Si j'arrive à bien jouer mes coups droits et revers, je vais pouvoir le mettre en difficulté." Pas question pour autant de se projeter immédiatement. "J'ai deux jours de libre, je vais m'éloigner un peu de tout ça, assure le n°2 mondial. Je vais profiter de la famille et m'entraîner sans objectif, juste pour toucher la balle. Ensuite, après-demain, on réfléchira à ce que l'on va faire…"