Nadal élu sportif le plus dominant du 21eme siècle

ESPN a lancé une vaste consultation auprès de ses internautes, il y a un mois, afin de savoir qui était le sportif ou le club le plus dominant depuis le début du 21eme siècle. Au terme de cette compétition réalisée sous forme de tableau à élimination directe, avec des affrontements au fur et à mesure,, l'Espagnol pour son règne sans partage à Roland-Garros - douze titres depuis 2005 - et le Jamaïquain pour ses exploits aux Jeux Olympiques depuis 2008 - deux records du monde et deux titres à Pékin, puis deux triplés successifs avec le relais à Londres puis Rio, son relais 4x100 m de Pékin ayant rétrospectivement été annulé en 2017 à cause du dopage de Nesta Carter.C'est donc Rafael Nadal qui l'a emporté (sans détail des votes) après avoir dominé en demi-finales, également pour ses performances olympiques. En quarts, l'Espagnol avait pris le dessus sur(pour l'ensemble de sa carrière professionnelle), après s'être joué desen huitièmes de finale. La sélection démarrait à ce stade de la compétition, une liste de seize donc, où l'on trouvait également le Real Madrid de Zinedine Zidane entraîneur, Serena Williams, Michael Schumacher, Roger Federer, Simone Biles ou encore le Barça de Pep Guardiola. Dans deux mois, en plus d'un treizième sacre à Roland-Garros, Rafael Nadal pourrait égaler le record des 20 titres du Grand Chelem de Roger Federer.