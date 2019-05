Muguruza inaugurera le court Simonne-Mathieu, Federer sur le Central dimanche

Les organisateurs de Roland-Garros ont communiqué le programme de la journée de dimanche, qui verra l'entrée en lice de Roger Federer.

Le Suisse jouera en troisième rotation sur le court Philippe-Chatrier, après les rencontres d'Angelique Kerber et de Stefanos Tsitsipas. Sur le Suzanne-Lenglen, on suivra notamment le duel 100% entre Fiona Ferro et Kristina Mladenovic.

Enfin, sur le tout nouveau court Suzanne-Mathieu, dans les serres d'Auteuil, c'est une ancienne lauréate du tournoi, Garbiñe Muguruza, qui a été choisie pour la toute première rencontre, très symbolique.