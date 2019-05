Moutet, sacrée perf !

Et une perf de plus pour les Français dans ce Roland-Garros ! Comme Elliot Benchetrit, Antoine Hoang et Grégoire Barrère - tombeurs la veille de Cameron Norrie, Damir Dzumhur et Matthew Ebden respectivement - Corentin Moutet s’est joué de la hiérarchie en prenant le meilleur sur Guido Pella, ce mercredi, au stade du deuxième tour des Internationaux de France. Après un premier obstacle rondement négocié devant le qualifié russe Alexey Vatutin (6-4, 7-6, 6-4), le joueur du Tennis Club de Paris, invité des organisateurs, s’est offert le n°23 mondial pour rallier son tout premier troisième tour en Majeur.

L’an dernier déjà, il avait fait parler de lui en écartant le géant croate Ivo Karlovic avant de tomber contre le Belge David Goffin. Une expérience qui lui a forcément servi au moment de défier l’Argentin de 29 ans - pur terrien qui cette année s’est adjugé le tournoi de Sao Paulo, a joué la finale à Cordoba, une demie à Buenos Aires et encore trois quarts à Munich, Barcelone et Monte-Carlo. Non sans avoir accroché les Dominic Thiem et Rafael Nadal sur ces deux derniers rendez-vous. "Je me sens bien dans mon tennis mais il y a encore beaucoup de travail à faire, soufflait le Parisien de 20 ans il y a deux jours. La ligne d'arrivée est loin mais tous les jours on fait du mieux qu'on peut et on travaille dur pour s’améliorer, notamment sur l'attitude…"

Sous la houlette d’Emmanuel Planque, Corentin Moutet, vainqueur cette année du Challenger de Chennai, a clairement gagné en maturité et en sérénité. Une évolution assurément salvatrice quand, à 5-0 en sa faveur dans le quatrième acte, l’intéressé a essuyé de plein fouet le baroud d’honneur de son adversaire, subitement revenu à 5-5 avant de lâcher prise à nouveau après 2h30' d’échanges intenses. Sa troisième balle de match (après deux loupées à 5-3), le chouchou du court n°7 l’a convertie en costaud, avec un 36e point gagnant à son crédit (6-3, 6-1, 2-6, 7-5). Reste à connaître l’identité de son prochain opposant, qui pourrait être Richard Gasquet si ce dernier parvient à se défaire de l’Argentin Juan Ignacio Londero.