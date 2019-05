Monfils y croit

A l'aube de son 13e Roland-Garros, Gaël Monfils (32 ans) ne perd pas espoir. Bien au contraire. Lorsqu'on lui demande de penser au matin de la finale, le dimanche 9 juin, il s'évade: "Je me vois au petit-déjeuner, un peu stressé avant de disputer ma première finale d'un tournoi du Grand Chelem... Ce serait vraiment magnifique. Ce serait extraordinaire, même." N°1 français et 16e mondial, la "Monf" n'a pas peur de se lancer.

"Tout est possible. Je suis bien dans la tête, je m'entraîne bien. J'aime dire que je rêve, j'ai de gros objectifs et je les assume. Même si j'ai perdu 3 et 1 la semaine dernière, ça m'importe peu." Sa saison sur terre est mitigée (après un forfait à Monte-Carlo), avec deux balles de match contre Roger Federer en huitièmes de finale à Madrid, puis ce 6-3, 6-1 la semaine d'après face à Albert Ramos à Rome, dès le premier tour...

"Gagner un tournoi du Grand Chelem est un rêve, si possible à Roland-Garros, insiste-t-il. C'est toujours mal compris, mais on a le droit de rêver. Sinon, quelle est la beauté du sport ?" Il reparle enfin de l'ensemble de sa carrière: "Si j'avais pu gagner plein de tournois du Grand Chelem, je l'aurais fait. J'en ai marre qu'on me dise ça, juste pour mes capacités physiques. Je n'ai pas pu, c'est tout. Donc un, je serais déjà très content."