Monfils : "Une grosse différence entre lui et moi"

On a le sentiment que vous avez eu du mal à entrer dans le match aujourd’hui…

Je n’ai pas fait un bon début de match, c’est clair. Je n’ai pas de grande explication à ça... Je fais deux doubles fautes dans le premier jeu, je n’ai pas réussi à me mettre tout de suite dedans. J’ai commis beaucoup de fautes, avec cette envie d’être agressif, un peu trop peut-être.

Vous n’avez pas su jouer libéré comme à votre habitude…

J’étais dans mon plan de jeu, ce n’était pas le bon mais on me reproche parfois mon côté fou. Là, je suis resté bien concentré, il n’y avait pas de folie à mettre dans ce match. Je n’ai pas réussi à gagner certains bras de fer mais je n’étais pas si loin sur certains points.

Vous êtes-vous senti impuissant dans ce match ?

Non, pas forcément. Je n’ai pas fait un mauvais match, c’est juste que je n’étais pas assez fort pour lui. On a essayé de mettre en place un truc différent avec le coach, de rester dans le match en respectant une même filière, une même attitude, sans partir dans des extrêmes au niveau tactique et sur le plan des émotions.

Justement, cela ne vous a-t-il pas manqué de ne pas vous appuyer davantage sur le public ?

Ce n’est pas le genre de match que j’aime donner au public, ici, à Roland-Garros. Mais je suis aussi là pour respecter un plan de jeu donné. C’est vrai que j’ai l’habitude d’aller chercher le public mais ce n’était pas à faire aujourd’hui. On l’avait décidé comme ça avant. Après, c’est toujours facile de se dire que ça aurait été différent si j’avais harangué le public…

"J’ai des objectifs super élevés"

Vous dîtes que vous avez respecté un plan de jeu donné. Quel était ce plan ?

J'ai essayé de rester plus près de ma ligne de fond de court, sans trop subir sa puissance. J’y suis arrivé parfois, et parfois je lui ai donné trop de balles neutres, quand je ne pouvais pas forcément imposer mon jeu. Lui aussi a cherché à m’amener dans son plan de jeu, alors ça a un peu tronqué le mien. Je pensais tenir un peu plus mon revers long de ligne, et aller un peu plus souvent à la volée aussi alors que, finalement, j'ai été inexistant au filet. Son premier coup après le service m'a énormément surpris aujourd'hui. Au retour aussi, il retournait bien mieux que ce à quoi je m'attendais.

N’est-ce pas une preuve au final qu’il y a un énorme écart entre le Top 5 et le reste du circuit ?

Le résultat du jour vous donne raison, oui. Il y a une grosse différence entre lui et moi, je n’ai aucun mal à l’admettre. Après, je ne vais pas m’attarder là-dessus. Je sais aussi que j’ai fait un mauvais début de match et que lui a été très bon. Il a sans doute réalisé aujourd’hui son match le plus accompli du tournoi. On m’a dit qu’il faisait beaucoup de fautes… franchement, ses fautes, je les ai attendues ! D’habitude, il s’excite un peu plus, il peut sortir de son match, ça n’a pas été le cas aujourd’hui.

Que va-t-il vous rester de ce Roland-Garros ?

Depuis le début de la saison, on met des choses en place avec le coach. On a de gros objectifs et il y a encore de gros tournois à venir. Ce Roland-Garros était une étape, je vais apprendre de ce tournoi pour vite me tourner vers la suite. Là, je suis déçu mais c’est cool, c’est le sport. Je sais que j’ai beaucoup de travail devant moi, et de grosses difficultés à venir parce que j’ai des objectifs super élevés.