Monfils est de retour !



L'histoire se répète pour Humbert...

Bonzi et Mannarino au tapis, l'hécatombe continue...

En mai dernier, il avait remporté à Lyon sa première victoire depuis un an.Certes, l'Espagnol, 38eme, est moins bien classé que le numéro 1 français, toujours présent dans le Top 15 (15eme) en dépit de cette longue traversée du désert. Il n'empêche qu'il avait tout d'un favori face à ce Monfils éteint depuis près de deux ans. Il n'a d'ailleurs pas retrouvé tout de suite la lumière, son adversaire le cueillant à froid sur un cinglant 6-1. La magie a alors opéré,Le grand malheureux du dernier Open d'Australie, qu'il avait quitté d'entrée en larmes, a alors fait mieux que tenir tête au vainqueur du tournoi d'Estoril le mois dernier. Renversant,Avec Gaël Monfils, il était le seul joueur français tête de série dans cette édition 2021 de Roland-Garros, mais Ugo Humbert n'en a pas profité. Le 32eme mondial a été éliminé dès son entrée en lice par Ricardas Berankis (93eme), qui s'est imposé 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 en 3h02.et rejoint le gros contingent des Bleus éliminés dès le premier tour. Irrégulier au service (14 aces, 6 doubles-fautes, 5 breaks concédés) face à ce Lituanien qu'il affrontait pour la toute première fois, Humbert a perdu le premier set en se faisant breaker d'entrée de match, puis le deuxième en perdant quatre jeux de suite après avoir mené 4-2. Mais le Français a eu un sursaut d'orgueil dans la troisième manche, remportée en prenant le service adverse à 2-1 et 5-2. Dans la quatrième, Humbert a perdu son service à 1-1 et n'a jamais réussi à débreaker, malgré trois occasions alors que Berankis servait pour le match à 5-4. Il s'est finalement incliné sur la troisième balle de match. Ugo Humbert (22 ans) n'a donc toujours pas remporté la moindre rencontre à Roland-Garros...Benjamin Bonzi et Adrian Mannarino ne sont pas dans ce cas-là. Malheureusement pour le jeune Gardois et le Francilien déjà sorti d'entrée l'année dernière, ils ne verront pas davantage le deuxième tour que leur compatriote. Opposé à un adversaire largement dans ses cordes et habitué comme lui du circuit Challenger,(104eme contre 116eme pour le Français). Nul doute que ce non-match devrait laisser beaucoup de frustration chez celui qui avait remporté ses deux premiers tournois cette saison. D'autant qu'il a fait grandement le jeu de Bagnis mardi en commettant un nombre assez incroyable de fautes directes (47) aux portes d'un deuxième tour face à Jan-Lennard Struff et non Andrey Rublev, l'Allemand ayant réussi l'exploit de sortir le numéro 7 mondial. Mannarino n'a pas fait beaucoup mieux que Bonzi. Certes, le 36eme au classement, a remporté ce deuxième set qui lui a permis de revenir un temps à hauteur d'Aljaz Bedene. En revanche, le reste du temps, il n'a pas vraiment embêté le Slovène classé au 56eme rang mondial. Bedene a même déroulé en fin de match (7-5, 3-6, 7-5, 6-2). La dernière victoire de Mannarino sur terre battue remonte toujours à deux ans.