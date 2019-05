Monfils redoute Mannarino

Tous deux qualifiés au crépuscule, mardi soir, pour leur entrée en lice à Roland-Garros - aux dépens respectivement du Japonais Taro Daniel et de l’Italien Stefano Travaglia - Gaël Monfils et Adrian Mannarino s’affronteront jeudi pour une place au troisième tour.

Un match franco-français que le premier nommé redoute. "Ce n’est jamais facile de jouer contre un Français, et contre Adrian qui plus est. Il est gaucher, il a un jeu particulier, il joue des balles très rasantes en revers. Cela fait deux ans au moins qu'il joue beaucoup mieux sur terre battue. Il se sent mieux. C'est un bon guerrier", dixit "la Monf", l’un des joueurs tricolores les plus attendus du tournoi.

"Il va falloir que je fasse un bon match, ajoute-t-il. La dernière fois, c'était sur gazon (en demi-finale du tournoi d’Antalya 2018, ndlr). Il a gagné. Il va falloir bien servir, être agressif, ne pas le laisser rentrer dans sa routine de jeu et essayer de le bousculer un maximum."