Monfils, la marche était trop haute

Rien ne donnait Gaël Monfils vainqueur ce lundi sur le court central de Roland-Garros. Pas même son historique flatteur ici et la perspective de rallier un cinquième quart de finale sur la brique parisienne comme ses illustres aînés Yannick Noak et Henri Leconte. Cette fois, le n°1 tricolore s’est arrêté au stade des huitièmes. Logiquement. Totalement impuissant face au quatrième joueur mondial, Dominic Thiem, lequel a pu réciter ses gammes à l’image des autres favoris du tournoi jusqu’alors, les Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Finaliste malheureux des Internationaux de France l’an dernier, lauréat cette saison du tournoi de Barcelone, avec au passage une petite victoire sur la référence majorquine, l’Autrichien n’a pas laissé le moindre espoir à son homologue parisien – assommant littéralement un public qui n’aura pas su jouer son rôle de booster auprès d’un Monfils hautement inflammable. Avec un double break signé d’entrée, Thiem a eu tôt fait d’annoncer la couleur. A peine contrarié dans son entreprise de démolition par un débreak adverse opportun mais vain. Le seul obtenu par le Français dans cette partie.

La première manche empochée 6-4, le compagnon de Kristina Mladenovic a patiemment attendu une brèche pour prendre l’ascendant dans le deuxième acte. A 4-4, et alors qu’il menait 30-0 sur son service, Gaël Monfils s’est fendu d’une double faute aux allures de tournant, offrant dans la foulée le break à son vis-à-vis, pour un nouveau set enlevé sur le score de 6-4. Dès lors, l’Autrichien n’avait plus qu’à cueillir un challenger sans grand ressort, déjà battu dans sa tête. La dernière manche survolée 6-2, Dominic Thiem ponctuait ce huitième d’un service gagnant, après 1h48 d’échanges. Lui qui avait lâché un set lors de ses trois premières rencontres - à l’Américain Tommy Paul, au Russe Alexander Bublik et à l’Uruguayen Pablo Cuevas – peut se targuer d’avoir eu cette fois la partie facile, avec pas moins de 33 points distribués gracieusement par un Gaël Monfils passé à côté de son match. Gageons que la tête de série n°4 devra s’employer davantage en quarts contre l’Argentin Juan Martin Del Potro ou le Russe Karen Khachanov.