Monfils et Mannarino rois de la nuit

Ça commence presque à devenir suspect. Les Français, à 13/18 sur ce premier tour de Roland-Garros, sont en feu. On connaissait bien l’histoire du joueur ou de la joueuse national(e) qui perdait, perclus(e) de crampes, sur les coups de 21h30. On est moins habitués à l’inverse, surtout lorsqu’il est multiplié par deux ! Alors que Gael Monfils concassait Taro Daniel sur le Central (6-0, 6-4, 6-1), Adrian Mannarino se sortait d’un combat de près de quatre heures sur le Simonne-Mathieu, devant Stefano Travaglia (6-7, 6-3, 3-6, 6-2, 6-2).

Ces deux matches ont donc clôturé le bal mardi soir sur la porte d’Auteuil, pour finir sur deux victoires quasiment simultanées, à quelques poignées de secondes près entre 21h30 et 21h35. Pour Mannarino, il s’agissait de lutter contre ses démons récurrents de Paris (ou d’ailleurs), celui de lâcher trop vite une situation mal embarquée. C’est réussi avec un certain brio, car même face à un qualifié et 119e mondial – Mannarino, lui, est 48e – il fallait parvenir à retourner la situation. La dynamique collective, inconsciemment, a forcément joué. Car cette fois, "Manna" aurait été un peu seul "loser" et ne pouvait pas trop se cacher.

"Je savais que j'avais jusqu'à 21h45"

Pour Gael Monfils, en revanche, on était clairement dans le "winner". Il s’est adressé au public à peine transpirant: "Merci beaucoup à tous d’être restés, vous êtes fabuleux à chaque fois. Je suis bien rentré, fort dans le match. Je savais que j’avais jusqu’à 21h45. Je ne voulais pas battre le record…" Qui est le sien, 21h54 face à Fabio Fognini en 2010. "Je me suis très vite concentré, beaucoup plus préparé afin d’arriver vraiment très chaud dans le premier set. D’ailleurs, j’ai eu un petit coup de mou au deuxième, mais j’ai réussi à remettre pas mal de jus puis à dérouler dans le troisième."

Et pour que l’équité soit totale, la "Monf" et Mannarino vont s’affronter jeudi au deuxième tour ! Les attentes, bien sûr, ne seront pas les mêmes. Concernant Mannarino, il s’agira de profiter de l’absence de pression pour avancer libéré. Là encore, ce n’est pas un schéma qu’il a l’habitude de maîtriser… Mais tous les yeux seront évidemment rivés sur Gael Monfils, 18e mondial et n°1 français. Son début de saison, bien qu’en dents de scie, a fait renaître les espoirs éternels. Entre les blessures et forfaits divers, on se souvient notamment de ses deux balles de match contre Roger Federer à Madrid, il y a trois semaines.