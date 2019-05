Monfils et Mannarino plus forts que la nuit

Gael Monfils et Adrian Mannarino, qui s'affronteront au deuxième tour de Roland-Garros, ont tous les deux gagné dans la pénombre mardi soir, après 21h30. Le premier nommé a écrasé Taro Daniel (6-0, 6-4, 6-1) en 1h41', alors que le deuxième a eu beaucoup, beaucoup plus de mal à venir à bout de Stefano Travaglia (6-7, 6-3, 3-6, 6-2, 6-2) en 3h44' de jeu. La "Monf" et Mannarino, 17e et 48e au classement ATP, sont respectivement n°1 et n°8 français. Le vainqueur de ce match affrontera ensuite Fernando Verdasco ou Antoine Hoang au troisième tour, puis peut-être Dominic Thiem en huitièmes.