Monfils encore surclassé par Thiem

Gaël Monfils n’y arrive décidément pas face à Dominic Thiem.

Le Parisien a enregistré lundi une cinquième défaite en autant d’affrontements face à l’Autrichien, en huitièmes de finale de Roland-Garros (6-4, 6-4, 6-2 en 1h48).

Le quatrième joueur mondial affrontera Juan Martin Del Potro ou Karen Khachanov pour une place dans le dernier carré.

Après l’élimination de Benoît Paire un peu plus tôt dans la journée, il n’y a désormais plus de représentant tricolore à Roland-Garros.

He moves past Gael Monfils 6-4, 6-4, 6-2.



He moves past Gael Monfils 6-4, 6-4, 6-2. | #RG19 pic.twitter.com/JGpnIz6O4k