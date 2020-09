Monfils dans le flou total

Salut à tous, je voulais vous donner quelques nouvelles depuis mon retour à la compétition à Rome puis Hambourg. Je lutte pour retrouver de bonnes sensations sur le court et ce n’est pas facile à accepter. Part1/2 pic.twitter.com/fXYXwMsQ5r

— Gael Monfils (@Gael_Monfils) September 22, 2020



Cette période est un peu compliquée mais je vais continuer à me battre, à travailler en espérant que les sensations reviennent. Merci encore pour tous vos messages, vous le savez déjà, mais j’y suis très sensible,MERCI pour le LOVE🙏🏾.part 2/2

— Gael Monfils (@Gael_Monfils) September 22, 2020

Que nous offrira Gael Monfils lundi, pour son entrée en lice à Roland-Garros ? Le n°1 français n'incite pas à l'optimisme, après ses, contre Dominik Koepfer (6-2, 6-4) puis Yannick Hanfmann (6-4, 6-3). "J'ai très mal joué, ça va forcément être compliqué ! La situation n’est pas facile, mais pas désespérée. J'ai un ou deux jours d'entraînement, je vais faire avec, en espérant me sentir de mieux en mieux. On a beau travailler et s'entraîner, parfois ça ne veut pas, mais l’entraînement paie forcément à un moment. Je vais prendre ce match beaucoup plus cool et détaché, parce que j'ai voulu revenir trop vite. Il ne faut jamais oublier qu'après un long arrêt, il faut quasiment autant de temps pour se remettre vraiment à 100%."La cool attitude de "Monf" suffira-t-elle alors, dans un premier temps, à lui permettre de passer l'écueil Alexander Bublik pour lancer son tournoi ? Il décrocherait alors sa première victoire depuis le mois de février, à l'image de Benoit Paire qui a prouvé dimanche que c'était possible. Mais là où ce dernier a pu profiter de la relative faiblesse de son adversaire Kwon Soonwoo, le facétieux Bublik est loin d'être le sparring-partner idéal pour Gael Monfils, lui qui vient notamment de coller un 6-4, 6-2 à Félix Auger-Aliassime à Hambourg.Le neuvième joueur mondial devra aussi fairecontrairement à tant d'autres joueurs français paralysés à Paris : "Je suis triste, les stades sont vides. Il va falloir aller chercher le spectacle. On va faire avec les moyens du bord, ça va forcément faire bizarre. J'espère m'adapter au plus vite, pour le moment je n'ai pas su. Ce ne sera pas le Roland-Garros dont je rêve, celui avec une ambiance de dingue et avec une grosse magie... C'est toujours mon tournoi préféré, mais d'une façon différente."