Monfils assume son statut

Il avait eu besoin d’une heure et quarante minutes seulement pour venir à bout au premier tour du Japonais Taro Daniel, Gaël Monfils n’a guère joué que trois minutes de plus ce jeudi sur le Lenglen pour écarter son compatriote Adrian Mannarino. Porteur de bien des espoirs dans le clan tricolore - lui le n°1 français, 17e joueur mondial, qui dans sa carrière a déjà rallié le dernier carré ici à Roland-Garros, en 2008, sans oublier trois quarts joués en 2009, 2011 et 2014 – le Parisien de 32 ans assume parfaitement son rôle jusqu’alors dans ces Internationaux de France.

S’il redoutait son homologue gaucher, davantage inspiré pourtant sur le gazon – surface sur laquelle Mannarino avait remporté les deux dernières confrontations en date entre les deux hommes, à Antalya l’an dernier et à Wimbledon en 2017 – Monfils a eu tôt fait de dissiper ses doutes, déjà nanti d’un break doublement confirmé en sept petites minutes (3-0). En difficulté sur sa mise en jeu, son adversaire concède le premier set en moins d’une demi-heure (6-3), et si ce dernier semble rebondir d’entrée de deuxième manche – en menant à son tour 0-3 – la réaction d’orgueil ne survit pas à la révolte d’un Monfils bien plus à l’aise dans l’échange. En témoignent les 39 fautes directes réalisées par son vis-à-vis.

Revenu à 3-3, le licencié du Paris Country Club breake dans la foulée et s’adjuge sans sourciller ce set intermédiaire (6-4). S’ensuit un nouveau break d’entrée de troisième acte, conforté un peu plus tard pour se mettre en position de conclure à 5-2. Adrian Mannarino s’offre alors un baroud d’honneur en concrétisant sa seule balle de break de la manche. Simple contretemps pour Gaël Monfils, qui ponctue cette affiche franco-française d’un 19e coup gagnant (6-4). Avant le tournoi, le fer de lance du tennis tricolore avait fait parler de lui en clamant ses ambitions, ici à Roland-Garros et ailleurs. Promis à l’Autrichien Dominic Thiem (n°4) en huitièmes, Gaël Monfils devra confirmer d’ici là face à la belle surprise de ce deuxième tour: le jeune Varois Antoine Hoang, tombeur ce jour de l’expérimenté Espagnol Fernando Verdasco.