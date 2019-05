Mladenovic: "Les tableaux, je ne les choisis pas"

Kristina Mladenovic est tombée au deuxième tour des Internationaux de France ce mercredi, éclipsée par la Croate Petra Martic, tête de série 31 du tableau féminin. Bien que sèchement battue (6-2, 6-1), la Nordiste, quart de finaliste à Istanbul et Rome, juge sa saison sur terre battue positive.

"Je crois que le bilan est positif. J'ai fait beaucoup de matches, avec de très bonnes victoires sur de très bonnes joueuses, estime celle qui avait atteint les quarts ici-même il y a deux ans. Comme je l'ai dit à l'entame de ce Roland-Garros, j'avais un tableau extrêmement compliqué, je trouve. Aujourd'hui, je perds contre une fille beaucoup plus forte que moi. Elle a vraiment fait un très bon match et dans le pur style de la terre battue. Je le savais avant de l’affronter…"

Et l’intéressée d’insister: "Les tableaux, je ne les choisis pas. Après ce match, c'était Pliskova, donc pas un tirage plus clément. Dans mon jeu, je me sens bien mais, aujourd'hui, la fille en face était tout simplement plus forte. Elle m'a dominée, avec énormément de variations. Elle avait tous les coups, amortis, gros kicks… et elle sert très bien en commettant très peu de fautes directes."