« Cette surface a quelque chose à me donner »

Kecmanovic a embêté Alcaraz et Djokovic

« Vous aimez être dans la poussière comme un chien ? OK. Je ne juge pas », cette phrase lâchée par Daniil Medvedev en plein match à Rome l’année dernière en dit long sur son peu d’appétence pour la terre battue.Handicapé par une hernie, l’actuel numéro 2 mondial n’a pas choisi par hasard de se faire opérer pendant la saison sur terre battue. Malgré tout, il a fait le choix de disputer Roland-Garros après un passage éclair par Genève (éliminé par Richard Gasquet dès son entrée en lice). Si son manque de repères sur cette surface pouvait laisser craindre le pire pour lui, Medvedev s’est montré convaincant lors de ses deux premiers tours pour se défaire à chaque fois en trois sets de Facundo Bagnis et Laslo Djere.« Cette année, j'aime bien mon niveau pour l’instant. Je pense pouvoir avoir de bons résultats ici, même si c'est toujours un peu difficile sur cette surface pour moi. Je me souviens de quelques très bons moments que j'ai eus contre de beaux adversaires en 2019 à Monte-Carlo et Barcelone. Donc, je sais que je peux faire de belles choses sur terre battue, mais je dois être à 100%. Je sais que cette surface a quelque chose à me donner, je suis prêt à l'accueillir », a expliqué Medvedev jeudi après sa qualification pour le troisième tour où il a rendez-vous avec Miomir Kecmanovic.« Je me suis beaucoup plus entraîné, beaucoup mieux entraîné et de manière plus intelligente que par le passé. C'est tout cela qui commence à payer (…) Tout ce qui ne marchait pas l'année dernière, fonctionne cette année », a lâché le protégé de David Nalbandian après sa victoire au deuxième tour face à Alexander Bublik.Après avoir pris un set à Carlos Alcaraz à Miami, tout comme à Novak Djokovic à Belgrade cette année, Kecmanovic sait qu’il a un coup à jouer face à Medvedev ce samedi., a commenté l’actuel 31eme mondial au moment d’évoquer son adversaire du prochain tour. Quart de finaliste ici l’an dernier après n’avoir jamais franchi le premier tour, Medvedev va passer ce samedi un nouveau test sur cette surface face à un joueur qu’il affrontera pour la première fois.