Martic sur les traces de Majoli

À 28 ans et pour la première fois de sa carrière, Petra Martic va jouer un quart de finale de Grand Chelem. Déjà tombeuse de Kristina Mladenovic et surtout de la numéro 2 mondiale Karolina Pliskova dans ce Roland-Garros, la Croate a éliminé, ce dimanche, l'expérimenté Kaia Kanepi, classée 88e à la WTA (5-7, 6-2, 6-4 en 2h12).

La tête de série numéro 31 du tournoi défiera la jeune Marketa Vondrousova (19 ans, 38e mondiale) en quarts de finale de ces Internationaux de France. Martic marche ainsi sur les traces de sa compatriote et aînée Iva Majoli, dernière Croate à avoir atteint ce niveau de compétition à Paris en 1998.

