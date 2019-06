L'orage interrompt les matches

C'était annoncé, la météo faisait état d'un alerte ce mardi après-midi avec une prévision d'orages sur Paris, qui risquait fort de perturber le très beau programme du tableau masculin de ce tournoi de Roland-Garros.

Alors que Rafael Nadal déroulait sans soucis face à Kei Nisihkori (6-1, 6-1, 4-2) et que le duel 100 % suisse entre Roger Federer et Stan Wawrinka tenait toutes ses promesses, avec un avantage pour le premier menant 2 sets à 1 (7-6 [4], 4-6, 7-6 [5], 3-3), les premières gouttes de pluie sont apparues, mais surtout la clarté est tombée de manière spectaculaire. On craignait même des chutes de grêle !

Les parties sont donc interrompues jusqu'à nouvel ordre.