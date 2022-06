Les ligaments touchés selon A.Zverev

Alexander Zverev a quitté Paris. Au lendemain d’une demi-finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal indécise qu’il a dû interrompre prématurément sur blessure, l’Allemand a donné des nouvelles de son état de santé au travers d’une publication sur son compte officiel Instagram alors qu’il se préparait à embarquer dans un jet privé afin de rallier son domicile. Contraint de quitter le Court Philippe-Chatrier sur des béquilles alors qu’il s’était sérieusement tordu la cheville droite quelques minutes auparavant, le numéro 3 mondial a confirmé le premier diagnostic consécutif aux examens passés ce vendredi. « Il semble que j'aie déchiré plusieurs ligaments latéraux du pied droit », déclare-t-il en commentaire d’une photo sur laquelle un timide sourire prend la place de la détresse vue sur son visage ce vendredi sur la terre battue de Roland-Garros.

A.Zverev compte passer d’autres examens

Après avoir craint que sa blessure ne soit « très grave » dans une vidéo publiée ce vendredi dans la soirée, la tête de série numéro 3 des Internationaux de France va prochainement consulter des médecins pour affiner le diagnostic et évaluer sa durée d’indisponibilité. « Je m'envole pour l'Allemagne lundi pour faire d'autres examens et déterminer le meilleur et le plus rapide moyen pour moi de récupérer », a ajouté Alexander Zverev dans son message sur les réseaux sociaux. Une blessure qui pourrait grandement perturber le déroulement de sa saison 2022, lui qui semblait proche de faire tomber Rafael Nadal, maître de Roland-Garros à la fin d’un deuxième set irrespirable et alors qu’un jeu décisif s’annonçait. Alors que le premier tour de Wimbledon est prévu dans un peu plus de trois semaines, il est très difficile d’envisager voir l’Allemand se présenter sur le gazon londonien.