Les Français au top, les Françaises beaucoup moins

Le bilan des joueurs français au 1er tour de Roland-Garros est très bon chez les messieurs, et nettement moins reluisant chez les dames.

Dans le tableau masculin, alors qu'ils étaient 18 sur la ligne de départ, ils seront 13 au 2e tour, grâce à quelques belles surprises (Mahut, Herbert, Barrere, Benchetrit, Hoang...). C'est le même total qu'en 2012 et il faut remonter jusqu'en 1971 pour retrouver un contingent tricolore plus important, avec 15 éléments en 32e de finale.

Chez les dames, en revanche, c'est l'inverse. Les Bleues ne sont déjà plus que trois, avec les taulières Kristina Mladenovic et Caroline Garcia, et la jeune Diane Parry. C'est le moins bon total depuis 1983. Même si aucune contre-performance n'est à signaler au regard du classement WTA. Le seul Tricolore à avoir perdu contre un joueur moins bien classé que lui jusqu'ici est Ugo Humbert (61e mondial), défait par l'Australien Popyrin (109e).