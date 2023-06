L’émotion de Novak Djokovic après son 23e sacre en Grand Chelem

Il est encore un peu plus dans la légende du tennis masculin. Ce vendredi, Novak Djokovic a balayé Casper Ruud (7-6, 6-3, 7-5) pour s’offrir son 23e titre du Grand Chelem (un record). Il devance désormais Rafael Nadal d’une unité. Pour ses premiers mots en tant que nouveau recordman, le Serbe a tenu à remercier son entourage.

"En avoir gagné 23, c'est un sentiment incroyable"

« À toute mon équipe, ma famille, mes proches, mes frères... Vous savez par quoi je suis passé ! Merci pour votre patience, votre tolérance aussi. C'est le plus important. Je vous ai torturé un peu ces dernières semaines. Vous êtes mon roc, ma base. Merci. [...] En avoir gagné 23, c'est un sentiment incroyable. Je parle trop, désolé, mais je veux aussi dire que j'essaye de transmettre quelque chose à mes enfants, à inspirer. À en croire leur sourire, je crois qu'ils ont apprécié. J'avais 7 ans quand je rêvais de gagner Wimbledon et devenir numéro un mondial. J'ai eu le pouvoir de créer ma destinée, de sentir que j'avais quelque chose en moi, alors c'est un message pour la jeunesse : si vous voulez un meilleur futur, croyez-y et construisez-le. »