Le tableau dames a encore tremblé

Naomi Osaka (n°1), Karolina Pliskova (n°2), Kiki Bertens (n°4), Angelique Kerber (n°5), Sloane Stephens (n°7), Elina Svitolina (n°9), Serena Williams (n°10)… Tour à tour, les têtes de série majeures sont tombées ces jours-ci à Roland-Garros. La dernière en date n’est pas des moindres puisqu’il s’agit de Simona Halep (n°3), ce jeudi, au stade des quarts de finale. Ni plus ni moins que la tenante du trophée !

Devenue favorite de ces Internationaux de France, la Roumaine, finaliste à Madrid cette saison encore, a subi la loi de la révélation américaine Amanda Anisimova. Un talent de 17 ans qui a commencé à se faire un nom sur le circuit l’an dernier, en ralliant les huitièmes de finale à Indian Wells et Cincinnati, mais aussi et surtout sa première finale estampillée WTA, à Hiroshima. Après avoir brillé en Grand Chelem à Melbourne cet hiver, en se hissant jusqu’en huitième de finale, l’intéressée s’est adjugé son premier titre il y a un mois et demi, sur la terre battue de Bogota.

Un carré d’as improbable

Guère stressée par la perspective d’une première demie en Majeur, la demoiselle, qui s’était illustrée ici-même en 2016, en atteignant la finale du tournoi féminin junior, a eu tôt fait de prendre la mesure de sa glorieuse aînée, ce jour, sur le court central. Nantie d’un double-break dans le premier acte, et forte d’une première balle ravageuse, passée à hauteur de 85%, Amanda Anisimova s’octroie ce set initial 6-2, et enchaîne d’emblée de deuxième manche sur un troisième break pour mener 3-0. La réaction d’orgueil de son adversaire pour revenir à 4-4 n’y fait rien. Malgré 18 fautes directes commises dans ce seul second set (contre six dans le premier), la joueuse du New Jersey conclut les débats en 1h08, sur un énième jeu de service bien fébrile de son opposante, et sur un 25e coup gagnant. Au panache (6-4).

Déjà bourreau de la tête de série n°11, la Biélorusse Aryna Sabalenka, dès le deuxième tour, Amanda Anisimova sera confrontée dans le dernier carré à l’Australienne Ashleigh Barty (n°8), qui de son côté a dominé l’Américaine Madison Keys (6-3, 7-5) pour s’offrir elle aussi une première demi-finale en Grand Chelem. La veille, la Tchèque Marketa Vondrousova en avait fait de même aux dépens de la Croate Petra Martic (7-6, 7-5). Comme la Britannique Johanna Konta qui, certes, a déjà joué deux demies à Wimbledon (2017) et à l’Open d’Australie (2016) mais n’avait jamais remporté un match à Roland-Garros avant cette édition 2019. Sens dessus dessous, on vous dit…