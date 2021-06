Le programme de mercredi

June 8, 2021 15:15 Découvrez le programme de mercredi sur les courts de Roland-Garros. Au menu : la suite et la fin des quarts de finale des deux tableaux. Notamment chez les hommes avec les deux chocs entre Nadal et Schwartzman, puis celui opposant Djokovic à Berrettini en session de nuit et en public.