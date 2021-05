Le programme de dimanche

ROLAND-GARROS / DIMANCHE 30 MAI 2021

A partir de 11h00

Court Philippe-Chatrier

Tig (ROU) - Osaka (JAP, n°2)

Andujar (ESP) - Thiem (AUT, n°4)

Azarenka (BIE, n°15) - Kuznetsova (RUS)

Tsitsipas (GRE, n°5) - Chardy (FRA)



Court Suzanne-Lenglen

Fognini (ITA, n°27) - Barrère (FRA, WC)

Minnen (BEL, Q) - Kvitova (RTC, n°11)

Konjuh (CRO, Q) - Sabalenka (BIE, n°3)

A.Zverev (ALL, n°6) - Otte (ALL, Q)



Court Simonne-Mathieu

Burel (FRA, WC) - Kovinic (MNE)

Fucsovics (HON) - Simon (FRA)

Moutet (FRA) - Djere (SER)

Dodin (FRA, WC) - Keys (USA, n°23)



Court n°14

Kalinina (UKR, Q) - Kerber (ALL, n°26)

Rybakina (KAZ, n°21) - Jacquemot (FRA, WC)

Nishikori (JAP) - Giannessi (ITA, Q)

Van de Zandschulp (PBS, Q) - Hurkacz (POL, n°19)



Court n°7

Kozlova (UKR) - Tomljanovic (AUS)

Vilella Martinez (ESP, Q) - Bautista Agut (ESP, n°11)

Dimitrov (BUL, n°16) - Giron (USA)

Parry (FRA, WC) - Sasnovich (BIE)



Court n°6

Badosa (ESP) - Davis (USA)

Kecmanovic (SER) - Evans (GRB, n°25)

Hibino (JAP) - Stojanovic (SER)

Davidovich Fokina (ESP) - Kukushkin (KAZ)



Court n°8

Cocciaretto (ITA, LL) - Bogdan (ROU)

Hanfmann (ALL) - Laaksonen (SUI, Q)

Ruusuvuori (FIN) - McDonald (USA, Q)

Fernandez (CAN) - Potapova (RUS)



Court n°9

Gerasimov (BIE) - Couacaud (FRA, WC)

Khachanov (RUS, n°23) - Vesely (RTC)

Vesnina (RUS) - Govortsova (BIE, LL)

Anisimova (USA) - Kudermetova (RUS, n°29)



Court n°12

Collins (USA) - X.Wang (CHN, Q)

Pavlyuchenkova (RUS, n°31) - McHale (USA)

Londero (ARG) - Garin (CHI, n°22)

Safiullin (RUS, Q) - Taberner (ESP, Q)



Court n°13

Gombos (SLQ) - Carreno Busta (ESP, n°12)

Pella (ARG) - Galan (COL, Q)

Tauson (DAN) - Gorgodze (GEO, Q)

Bouzkova (RTC) - Siniakova (RTC)