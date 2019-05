Kvitova déclare forfait

Le tableau féminin de Roland-Garros perd l'une de ses favorites avec le renoncement de Petra Kvitova, qui a déclaré forfait ce lundi matin alors qu'elle devait faire son entrée en lice ce lundi contre Sorana Cirstea.

Contrainte à l'abandon il y a une semaine à Rome, la Tchèque, n°6 mondiale, souffre de l'avant-bras gauche.

Titrée à deux reprises en Grand Chelem, à Wimbledon, Kvitova a remporté cette saison le tournoi de Stuttgart, sur terre battue. Elle était finaliste en début de saison à l'Open d'Australie.

Sorry to have to inform you of some bad news this morning pic.twitter.com/snxhJkPRuh