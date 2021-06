Krejcikova : « Un rêve qui se réalise »

Barbora Krejcikova est aux anges. Après avoir ouvert son palmarès en simple à Strasbourg, à la veille même de l’ouverture des Internationaux de France 2021, la Tchèque a ajouté la deuxième et la plus belle ligne de son palmarès à l’issue de la finale remportée face à Anastasia Pavlyuchenkova. « Je suis extrêmement heureuse, c'est un rêve qui se réalise, a confié celle qui succède au palmarès à Iga Swiatek. C'est très difficile de trouver les mots, il y a tellement d'émotions, tellement de choses dans mon esprit. » A ses yeux, la clé du match était le fait d’« arriver à tenir le match mentalement ». Après avoir remporté des titres du Grand Chelem en double et en double mixte, Barbora Krejcikova n’osait rêver de compléter ainsi son palmarès. « Je me disais que ce serait formidable d'avoir le trophée dans les trois catégories, a confié la Tchèque. Je ne peux pas y croire, c'est incroyable. » Durant la quinzaine, la future numéro 15 mondiale n’a pas caché avoir souvent échangé avec son psychologue. afin de pouvoir mieux aborder les matchs.« Je lui ai parlé avant tous mes matchs depuis celui contre Sloane Stephens. Je paniquais un peu, a admis la Tchèque. Je n'avais jamais été dans cette situation, je voulais gagner mais pas me mettre trop de pression. »

Krejcikova : « Je veux rester moi-même »

Pour aborder au mieux cette finale, la psychologue de Barbora Krejcikova lui a confié : « Sois heureuse, prend cette finale comme un match d'entraînement, simplement pour t’améliorer ». Une finale que la nouvelle championne a dédiée à sa compatriote Jana Novotna, qui avait remporté Wimbledon en 1998. « Elle était toujours très gentille, on avait une relation particulière. Quand j'ai appris qu'elle était malade, et que ça n'allait pas bien se terminer, je sentais que je devais être là pour la fin de sa vie, pour la soutenir, a confié Barbora Krejcikova. Elle m'avait appris tellement de choses, avait partagé son expérience, que je sentais que je devais être là. » Toutefois, après ce premier titre en simple en Grand Chelem, la Tchèque ne compte pas changer et rester la joueuse qu’elle était en arrivant Porte d’Auteuil. « Je veux rester moi-même, je veux simplement travailler dur, c'est une motivation incroyable, assure-t-elle. Je reste la fille de ma petite ville qui a commencé en tapant contre le mur. » Une petite fille qui a bien grandi et qui, désormais, fait partie des plus grandes.