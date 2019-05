Kerber: "Je n'espérais pas grand chose"

Défaite ce dimanche par Anastasia Potapova lors du premier tour du tableau féminin de Roland-Garros (6-4, 6-2), Angelique Kerber s'est montrée fataliste lors de la conférence de presse d'après-match. L'Allemande se savait diminuée.

Souffrant de la cheville droite depuis deux semaines, la tête de série numéro 5 a tout fait pour être présente Porte d'Auteuil, mais le défi était trop compliqué à relever. "Bien sûr que le but était de bien figurer, mais je n'avais pas assez joué sur terre battue cette saison. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour arriver préparée autant que possible et les derniers jours étaient encourageants. Mais je n'espérais pas grand chose."

Pour Kerber, cet unique match parisien signe la fin de la saison, ce qui n'est pas pour lui déplaire: "Pour moi, la terre battue c'est fini cette année et j'en suis ravie. Je peux maintenant me concentrer sur la saison sur herbe."