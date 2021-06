Juniors (M) : Fils se venge en double avec Mpetschi Perricard

Voilà de quoi faire passer la pilule et rendre son anniversaire un peu moins amer... Arthur Fils, quelques heures après avoir perdu la finale de Roland-Garros juniors contre son compatriote Luca van Assche (6-4, 6-2), a remporté le double en compagnie de l'autre joueur français Giovanni Mpetschi Perricard, qu'il avait lui-même éliminé en demi-finales du simple (3-6, 6-3, 7-6). Les deux camarades ont défait samedi le Belge Martin Katz et l'Ukrainien German Samofalov (7-5, 6-2) en deux manches. Katz, prenant le micro en premier après la rencontre - sur le court, à l'occasion de la remise des trophées -, a appris aux spectateurs que c'était le jour des 17 ans de Fils, ce qui a permis une chanson générale entonnée dans les tribunes.



"C'est la deuxième fois de la journée que je prends le micro, là c'est mieux, souriait l'Essonien, finalement héros plutôt heureux. Je suis content, j'ai eu mon cadeau en double. Je remercie 'Gio', il a fait une incroyable semaine sur les deux tableaux. Jouer avec un ami, comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux ! Je remercie aussi mes coachs, ils ont fait du bon boulot, ainsi que mes parents et ma famille qui ont fait le déplacement cette semaine. C'est toujours un grand soulagement de les voir sur le court. Merci aussi à l'organisation, c'était assez compliqué et on a pu faire ce tournoi. Et le plus important, merci beaucoup à tous, vous nous avez beaucoup aidés et j'espère vous revoir l'année prochaine !" Mpetschi Perricard, juste auparavant, indiquait avoir "tout fait pour qu'il ait son cadeau en double".