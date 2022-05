Jabeur battue dès le premier tour !

Premier match sur le court Philippe-Chatrier dans cette édition 2022 de Roland-Garros et première énorme sensation ! Arrivée Porte d'Auteuil avec le statut de deuxième favorite derrière l'imbattable Iga Swiatek (28 victoires de suite), Ons Jabeur a pris la porte dès le premier tour ! Alors que la Tunisienne, placée dans une partie de tableau différente de la Polonaise, pouvait légitimement ambitionner de rallier le dernier carré, au vu de son statut de gagnante du tournoi de Madrid (Swiatek était absente) et finaliste à Rome, elle a été battue en trois sets par Magda Linette, une autre Polonaise : 6-3, 7-6, 7-5 en 2h29. Face à cette adversaire 56eme mondiale, qu'elle avait battue au troisième tour à Roland-Garros l'an passé, la n°6 mondiale a bien débuté la rencontre en empochant le premier set grâce à des breaks à 2-2 et 5-3, avant de peu à peu prendre le fil.

Beaucoup trop de fautes directes pour Jabeur

Jabeur a commencé à commettre énormément de fautes directes (8 dans le premier set, 39 dans les deux suivants) et la Polonaise a pris confiance. Les deux joueuses ont conservé leur service durant toute la deuxième manche, Linette sauvant quatre balles de break et Jabeur une, mais dans le tie-break, c'est la moins bien classée des deux qui l'a emporté, sur le score de 7-4. Il a donc fallu disputer un troisième set, et la Polonaise a créé la première sensation en breakant à 3-2, sur une double-faute de la n°6 mondiale (sa seule du set). Mais Jabeur a débreaké de suite et on pensait alors que ce n'était qu'une petite alerte. Pourtant, la Tunisienne a encore dû sauver deux balles de break dans le jeu suivant, et après une courte interruption due à une petite averse, Linette a scellé sa victoire en signant un dernier break à 6-5, sur une énième faute directe de Jabeur. Le tournoi perd donc l'une de ses têtes d'affiche dès le premier jour, et la partie basse du tableau semble désormais très ouverte. A Krejcikova, Muguruza ou encore Sakkari d'en profiter.