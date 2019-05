Humbert: "Je ne me pose pas de questions sur l'avenir du tennis français"

Pour son premier Roland-Garros, Ugo Humbert s'est incliné ce dimanche au 1er tour, défait en quatre sets par l'Australien Alexei Popyrin (3-6, 6-3, 7-6 [10], 6-3). "Je suis avant tout déçu de mon match, je trouve que ce n'était pas un très bon match", a réagi le Messin.

Le gaucher de 20 ans rappelle qu'il a peu joué sur terre battue durant sa carrière. "L'année dernière, je n'ai fait que trois tournois, explique-t-il. C'était en plus en Futures et Roland Garros les qualifs. Je n'avais pas une grande expérience sur cette surface. Je trouve que j'ai progressé sur ces deux mois, j'ai pu travailler, bosser."

Meilleur progression française de ces derniers mois, Humbert, 61e mondial, refuse toutefois d'incarner seul la relève du tennis tricolore, qui tarde à arriver. "Cela m'est égal, je fais ma route, répond-il. Je m'investis dans mon projet. Je pense le faire plutôt bien. Je travaille beaucoup, je m'investis beaucoup. Mes entraîneurs sont là depuis 5 ans. Je ne me pose pas de questions sur l'avenir du tennis français. J'essaie de faire ma route. Voilà. Je trouve que c'est le plus important de s'occuper de soi et de ne pas regarder vraiment autour, même si c'est intéressant. Je fais mon projet."