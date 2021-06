Humbert éliminé lui aussi

ROLAND-GARROS (France, Grand Chelem, terre battue, 35 millions d'euros)

1er tour

Pouille (FRA)

Humbert (FRA, n°29)

Tsonga (FRA)

Bourgue (FRA, WC)

Rinderknech (FRA, WC) : 7-6 (6), 6-1, 6-2

Gaston (FRA, WC)

Gasquet (FRA)

Herbert (FRA)

Monfils (FRA, n°14)

Mannarino (FRA)

Bonzi (FRA, WC)

Moutet (FRA)

Paire (FRA) : 5-7, 6-2, 6-1, 7-6 (4)

Cazaux (FRA, WC) : 6-4, 2-6, 6-4, 6-4

Barrère (FRA)

Simon (FRA) : 6-4, 6-1, 7-6 (5)

Chardy (FRA) : 7-6 (6), 6-3, 6-1

Couacaud (FRA, WC)

Avec Gaël Monfils, il était le seul joueur français tête de série dans cette édition 2021 de Roland-Garros, mais Ugo Humbert n'en a pas profité. Le 32eme mondial a été éliminé dès son entrée en lice par Ricardas Berankis (93eme), qui s'est imposé 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 en 3h02.et rejoint le gros contingent des Bleus éliminés dès le premier tour. Irrégulier au service (14 aces, 6 doubles-fautes, 5 breaks concédés) face à ce Lituanien qu'il affrontait pour la toute première fois, Humbert a perdu le premier set en se faisant breaker d'entrée de match, puis le deuxième en perdant quatre jeux de suite après avoir mené 4-2. Mais le Français a eu un sursaut d'orgueil dans la troisième manche, remportée en prenant le service adverse à 2-1 et 5-2. Dans la quatrième, Humbert a perdu son service à 1-1 et n'a jamais réussi à débreaker, malgré trois occasions alors que Berankis servait pour le match à 5-4. Il s'est finalement incliné sur la troisième balle de match. Ugo Humbert (22 ans) n'a donc toujours pas remporté la moindre rencontre à Roland-Garros...Djokovic (SER, n°1) - Sandgren (USA)- Cuevas (URU)Caruso (ITA) - Duckworth (AUS)bat: 6-4, 6-4, 2-6, 6-4bat Travaglia (ITA) : 6-2, 6-4, 7-6 (4)bat Uchiyama (JAP) 3-6, 6-1, 6-2, 6-4bat: 6-4, 6-2, 3-6, 7-6 (5)bat Goffin (BEL, n°13) : 6-3, 7-5, 7-6 (3)Berrettini (ITA, n°9) - Daniel (JAP, Q)Coria (ARG) - Lopez (ESP)Anderson (AFS) - Kwon (CdS)Seppi (ITA) - Auger-Aliassime (CAN, n°20)bat J.Sousa (POR) : 6-4, 6-2, 6-4bat: 6-3, 6-3, 6-4batbat Istomin (OUZ, Q) : 6-2, 6-4, 6-3Nadal (ESP, n°3) - Popyrin (AUS)bat Fratangelo (USA, Q) : 7-5, 7-6 (5), 6-2bat Sonego (ITA, n°26) : 7-5, 6-4, 6-4bat: 6-1, 4-6, 6-7 (4), 7-5, 6-4bat Gojowczyk (ALL, LL) : 6-2, 3-6, 6-4, 7-5bat Carballes Baena (ESP) : 6-4, 0-6, 4-6, 6-2, 6-2Ramos-Viñolas (ESP) -Schwartzman (ARG, n°10) - Lu (TAI)- Bedene (SLO)Kohlschreiber (ALL) - Verdasco (ESP)bat Brooksby (USA, Q) : 6-3, 6-4, 6-4bat Lajovic (SER) : 6-4, 6-3, 0-6, 6-2bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 2-6, 6-1, 7-6 (4)Bagnis (ARG) -Struff (ALL) - Rublev (RUS, n°7)bat Otte (ALL, Q) : 3-6, 3-6, 6-2, 6-2, 6-0bat Taberner (ESP, Q) : 7-6 (4), 1-6, 6-0, 6-2bat: 6-3, 7-6 (10), 6-7 (2), 7-5bat Evans (GBR, n°25) : 1-6, 6-3, 6-3, 6-4bat Vesely (RTC) : 6-1, 6-1, 6-3bat Giannessi (ITA, Q) : 6-4, 6-7 (4), 6-3, 4-6, 6-4bat Hanfmann (ALL) : 6-1, 6-3, 4-6, 6-2bat Vilella Martinez (ESP, Q) : 6-4, 6-4, 6-2batbatbat Kukushkin (KAZ) : 6-4, 6-4, 6-3bat Hurkacz (POL, n°19) : 6-7 (5), 6-7 (4), 6-2, 6-2, 6-4bat: 6-4, 6-1, 6-4batat Albot (MOL) : 6-1, 2-6, 6-0, 6-1bat Thiem (AUT, n°4) : 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4batbat Korda (USA) : 6-4, 6-2, 6-2bat Marterer (ALL, Q) : 6-4, 6-1, 7-6 (3)bat Querrey (USA) : 7-6 (2), 6-3, 6-4bat F.Cerundolo (ARG, LL) : 6-3, 6-4, 6-3bat Tiafoe (USA) : 6-7 (5), 3-6, 6-4, 6-2, 6-1bat Gerasimov (BIE) : 7-6 (6), 6-4, 6-3bat Gombos (SLQ) : 6-3, 6-4, 6-3bat Dimitrov (BUL, n°16) : 2-6, 4-6, 7-5, 3-0, abandonbat Galan (COL, Q) : 6-3, 7-6 (4), 7-5bat Ruusuvuori (FIN) : 4-6, 6-3, 7-6 (4), 6-3bat Londero (ARG) : 3-6, 6-4, 7-6 (6), 6-2bat Martin (SLQ) : 6-3, 6-2, 6-4bat Thompson (AUS) : 6-7 (6), 6-1, 7-6 (5), 6-4bat O'Connell (AUS, WC) : 6-2, 6-4, 4-6, 4-6, 10-8bat Bublik (KAZ) : 6-3, 6-3, 7-5