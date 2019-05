Hoang passe, Janicijevic trépasse

Les invités français continuent de faire honneur à leurs wild-cards à Roland-Garros. Antoine Hoang, 146e au classement ATP et âgé de 23 ans, a ainsi battu le 52e mondial Damir Dzumhur en quatre sets (6-4, 0-6, 7-6, 6-3). Il poursuivra jeudi contre Fernando Verdasco, également vainqueur en quatre manches contre Daniel Evans (6-3, 6-7, 6-3, 6-2). En revanche, chez les filles, c'est fini pour l'adolescente (et non classée) Selena Janicijevic. A 16 ans, elle s'est inclinée 6-3, 6-0 face à la Polonaise Iga Swiatek.