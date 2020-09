Herbert sérieux, Gaston écarte Janvier

Après Benoît Paire et Benjamin Bonzi ce dimanche, Pierre-Hugues Herbert est le troisième Français qualifié pour le deuxième tour de Roland-Garros. Opposé au qualifié américain Michael Mmoh, le Tricolore a rarement été mis en danger durant trois manches. « PHM » a débuté la rencontre tambour battant avec le break sur la première mise en jeu de son adversaire et, après avoir sauvé dans la foulée deux balles de débreak, a bouclé la première manche avec autorité en 44 minutes. Un ascendant que Pierre-Hugues Herbert a confirmé d’entrée de deuxième manche en alignant quatre jeux pour mettre définitivement Michael Mmoh la tête sous l’eau. Le 178eme mondial a esquissé un début de révolte avec trois balles de débreak au tout dernier moment mais, à sa quatrième opportunité, le Français a scellé le sort de ce deuxième set. A nouveau breaké d’entrée dans la troisième manche, l’Américain a su mettre en difficulté Pierre-Hugues Herbert et revenir à deux jeux partout puis remporter sa mise en jeu. C’est alors que le 78eme mondiale a placé un dernier coup d’accélérateur, enchaînant quatre jeux consécutifs pour, malgré une balle de débreak à sauver, valider son billet pour le deuxième tour des Internationaux de France à sa première balle de match (6-3, 6-2, 6-3 en 2h07’). Un deuxième tour où le niveau va très nettement s’élever puisque le Français affrontera le finaliste du dernier US Open, Alexander Zverev.

Gaston s’impose nettement face à Janvier

Seule confrontation entre deux joueurs français au premier tour de cette édition 2020, le match entre Hugo Gaston et Maxime Janvier a tourné court. Une entame de match qui a tout d’abord été à sens unique pour Hugo Gaston qui a remporté les quatre premiers jeux avant de connaître un énorme passage à vide, concédant cinq jeux de suite avant d’être emmené dans un jeu décisif accroché mais qui a tourné en faveur du 239eme mondial. Après cette belle remontée au résultat frustrant, Maxime Janvier a trouvé la faille dans le service de son compatriote pour mener quatre jeux à trois, service à suivre. Mais, là aussi, le 204eme mondial a flanché et concédé le set après avoir perdu trois jeux de suite. Hugo Gaston a repris le contrôle du match en début de troisième set, manquant de peu le break dès le deuxième jeu avant de l’obtenir dans le sixième. Dès lors, la fin de match a quasiment été une autoroute pour le Français qui s’est imposé à sa troisième balle de match (7-6, 6-4, 6-3 en 2h25’), sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem. Au deuxième tour, Hugo Gaston ne retrouvera pas Félix Auger-Aliassime, qui a été surpris par Yoshihito Nishioka (7-5, 6-3, 6-3).



ROLAND-GARROS (Paris, France, Grand Chelem, terre battue, 42 661 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Ymer (SUE)

Dellien (BOL) - Berankis (LIT)

Galan (COL, Q) - Norrie (GBR)

Sandgren (USA) - Hurkacz (POL, n°29)



Garin (CHI, n°20) - Kohlschreiber (ALL)

Humbert (FRA) - Polmans (AUS, LL)

Vesely (RTC) - Broady (GBR, Q)

Majchrzak (POL) - Khachanov (RUS, n°15)



Bautista Agut (ESP, n°10) - Gasquet (FRA)

Uchiyama (JAP) - Balazs (HON)

Pella (ARG) - Caruso (ITA)

Millman (AUS) - Carreno Busta (ESP, n°17)



Struff (ALL, n°30) - Tiafoe (USA)

Altmaier (ALL, Q) - Lopez (ESP)

Harris (AFS) - Popyrin (AUS)

Pospisil (CAN) - Berrettini (ITA n°7)



Medvedev (RUS, n°4) - Fucsovics (HON)

Mannarino (FRA) - Ramos-Vinolas (ESP)

Halys (FRA, WC) - Giron (USA)

Monteiro (BRE) - Basilashvili (GEO, n°31)



Lajovic (SER, n°22) - Mager (ITA)

Djere (SER) - Anderson (AFS)

Mayot (FRA, WC) - Davidovich Fokina (ESP)

Querrey (USA) - Rublev (RUS, n°13)



Shapovalov (CAN, n°9) - Simon (FRA)

Johnson (USA) - Carballes Baena (ESP)

Martin (SLQ) - Sousa (POR)

Barrere (FRA) - Dimitrov (BUL, n°18)



Krajinovic (SER, n°26) - Milojevic (SER, Q)

Bedene (SLO) - Rinderknech (FRA, WC)

Laaksonen (SUI, Q) - Cuevas (URU)

Munar (ESP) - Tsitsipas (GRE, n°5)



Monfils (FRA, n°8) - Bublik (KAZ)

Gomez (EQU, Q) - Sonego (ITA)

Albot (MOL) bat Thompson (AUS) : 6-2, 6-4, 6-1

Fritz (USA, n°27) bat Machac (RTC, Q) : 7-5, 7-6 (2), 1-6, 2-6, 6-3



Gombos (SLQ) bat Coric (CRO, n°24) : 6-4, 3-6, 6-3, 6-4

Rodionov (AUT, Q) bat Chardy (FRA) : 3-6, 4-6, 7-6 (6), 6-4, 10-8

Moutet (FRA) - Giustino (ITA, Q) interrompu à 6-0, 6-7 (7), 3-4

Schwartzman (ARG, n°12) bat Kecmanovic (SER) : 6-0, 6-1, 6-3



Wawrinka (SUI, n°16) bat Murray (GBR, WC) : 6-1, 6-3, 6-2

Koepfer (ALL) bat Hoang (FRA, WC) : 6-2, 3-6, 6-1, 6-1

Gaston (FRA, WC) bat Janvier (FRA, WC) : 7-6 (5), 6-4, 6-3

Nishioka (JAP) bat Auger-Aliassime (CAN, n°19) : 7-5, 6-3, 6-3



Ruud (NOR, n°28) - Sugita (JAP)

Paul (USA) bat Duckworth (AUS) : 6-2, 6-3, 6-2

Sock (USA, Q) bat Opelka (USA) : 6-4, 6-4, 6-3

Thiem (AUT, n°3) bat Cilic (CRO) : 6-4, 6-3, 6-3



A.Zverev (ALL, n°6) bat Novak (AUT) : 7-5, 6-2, 6-4

Herbert (FRA) bat Mmoh (USA, Q) : 6-3, 6-2, 6-3

Londero (ARG) bat Delbonis (ARG) : 6-4, 7-6 (1), 2-6, 1-6, 14-12

Cecchinato (ITA, Q) bat De Minaur (AUS, n°25) : 7-6 (9), 6-4, 6-0



Paire (FRA, n°23) bat Kwon (CdS) : 7-5, 6-4, 6-4

Coria (ARG) bat Jung (TAI, LL) : 7-5, 7-6 (6), 7-6 (3)

Bonzi (FRA, Q) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-4, 4-6, 6-4

Sinner (ITA) bat Goffin (BEL, n°11) : 7-5, 6-0, 6-3



Kukushkin (KAZ) bat Fognini (ITA, n°14) : 7-5, 3-6, 7-6 (1), 6-0

Martinez (ESP, Q) bat Vukic (AUS, Q) : 7-5, 6-4, 6-0

Korda (USA, Q) bat Seppi (ITA) : 6-2, 4-6, 6-3, 6-3

Isner (USA, n°21) bat Benchetrit (FRA, WC) : 6-4, 6-1, 6-3



Nishikori (JAP) bat Evans (GBR, n°32) : 1-6, 6-1, 7-6 (3), 1-6, 6-4

Travaglia (ITA) bat Andujar (ESP) : 6-3, 6-4, 6-4

Diez (CAN, Q) - McDonald (USA)

Gerasimov (BIE) - Nadal (ESP, n°2)