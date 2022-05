Guinard n'a tenu qu'un set face à Norrie

Grégoire Barrère est toujours le seul Français qualifié pour le deuxième tour de Roland-Garros. Ce lundi après-midi, Manuel Guinard rêvait de le rejoindre, mais le Breton de 26 ans, qui vient de signer la meilleure semaine de sa carrière, avec un quart de finale disputé à Lyon, n'a rien pu faire face à un adversaire beaucoup mieux classé. Le n°146 mondial a tenu pendant un set contre le n°11, Cameron Norrie, mais il s'est finalement incliné 7-5, 6-2, 6-0 en 2h18. Breaké au début du match, Guinard est parvenu à égaliser à 4-4, mais à 5-5, il a de nouveau perdu son service, laissant le Britannique conclure sur sa mise en jeu.

Guinard rate sa fin de match

Le début de la fin pour le joueur invité par les organisateurs, qui a ensuite été breaké trois fois dans le deuxième set, avant de connaitre un troisième set catastrophique, avec trois breaks concédés et un seul point marqué sur le service de Norrie. Auteur de 51 fautes directes (pour 14 coups gagnants seulement), le Français aura tout de même réussi à se procurer onze balles de break, mais le Britannique en a sauvé neuf, et s'offre donc une victoire relativement facile. Prochain adversaire : le qualifié australien Kubler. Quant à Guinard, il va désormais reprendre le chemin du circuit Challenger pour tenter de poursuivre son ascension au classement, lui qui était 243eme en début de saison.

Fritz et Basilashvili ont souffert

Le n°14 mondial Taylor Fritz, vainqueur du Masters 1000 d’Indian Wells en mars mais pas très à l’aise sur terre battue, a quant à lui énormément souffert pour battre le qualifié argentin Santiago Rodriguez : 7-6, 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 en 3h35 dans un match à 14 breaks. Ce fut encore pire pour Nikoloz Basilashvili (n°22), qui a sauvé une balle de match contre l’Américain né à Paris Maxime Cressy (qui a servi 42 aces et 19 doubles-fautes), avant de l’emporter 3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 6-4 en 3h21. Pas de problème en revanche pour Dan Evans (n°29), vainqueur de Francisco Cerundolo 7-6, 6-4, 6-4 en 2h44, ni pour Marin Cilic (n°20) qui n'a perdu que trois jeux contre Attila Balazs (6-0, 6-1, 6-2).