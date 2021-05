Grande première pour Tan !

ROLAND-GARROS (France, Grand Chelem, terre battue, 35 millions d'euros)

1er tour

Paquet (FRA, WC)

Ferro (FRA)

Babel (FRA, WC)

Mladenovic (FRA)

Jacquemot (FRA, WC)

Dodin (FRA, WC)

Parry (FRA, WC)

Garcia (FRA)



Tan (FRA, WC)

Cornet (FRA)

Burel (FRA, WC)

Après Enzo Couacaud dimanche, au tour de Harmony Tan lundi ! La Française de 23 ans, 149eme mondiale, a fait honneur à sa wild-card en remportant son tout premier match en Grand Chelem.Tan a pourtant raté son début de match, en se retrouvant menée 3-1 par la Niçoise, contrainte à l'abandon la semaine passée à Strasbourg en raison d'une douleur à la hanche, mais qui n'a plus manqué un tournoi du Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2007. Tan a réussi à recoller à 3-3 puis a servi pour le set à 5-3 avant de se faire débreaker (4-5), mais elle a finalement repris le service de Cornet pour conclure. Le scénario a été du même acabit dans la deuxième manche, avec Cornet qui a mené 3-0, Tan qui est revenue à 3-3, Cornet qui a breaké de nouveau (4-3), puis Tan qui a enchaîné trois jeux de suite. La Parisienne, qui gagnera au moins 18 places au prochain classement (si aucune joueuse derrière elle ne gagne plus de places pendant la quinzaine), affrontera au deuxième tour la tête de série n°20 Marketa Vondrousova, finaliste il y a deux ans face à Ashleigh Barty, qui a eu besoin de trois sets pour battre Kaia Kanepi 4-6, 6-3, 6-0, dans un match où elle a été breakée trois fois et a commis quatre doubles-fautes.Barty (AUS, n°1) - Pera (USA)Linette (POL) -Bara (ROU, Q) - Sharma (AUS, WC)Putintseva (KAZ) - Jabeur (TUN, n°25)Gauff (USA, n°24) - Krunic (SER, Q)Q.Wang (CHN) - Hsieh (TAI)Liang (TAI, Q) -Sevastova (LET) - Brady (USA, n°13)Ka.Pliskova (RTC, n°9) - Vekic (CRO)Suarez Navarro (ESP) - Stephens (USA)Lepchenko (USA, Q) - Zhang (CHN)Petkovic (ALL) - Muchova (RTC, n°18)Alexandrova (RUS, n°32) - V.Williams (USA)Krejcikova (RTC) - Kr.Pliskova (RTC)Li (USA) - Gasparyan (RUS)- Svitolina (RUS, n°5)Kenin (USA, n°4) - Ostapenko (LET)bat Blinkova (RUS) : 6-1, 6-4Martincova (RTC) - Jorovic (SER)Zhu (CHN) - Pegula (USA, n°28)Sakkari (GRE, n°17) - Zavatska (UKR, Q)Paolini (ITA) - Voegele (SUI, Q)bat Watson (GBR) : 6-4, 7-5Sanders (AUS, Q) - Mertens (BEL, n°14)Muguruza (ESP, n°12) - Kostyuk (UKR)Zheng (CHN) - Sorribes Tormo (ESP)Arruabarrena (ESP, Q) - Gracheva (RUS)Giorgi (ITA) - Martic (CRO, n°22)Kontaveit (EST, n°30) - Golubic (SUI)Schmiedlova (SLQ, Q) -bat Rogers (USA) : 6-7 (3), 7-6 (8), 6-2)bat Juvan (SLO) : 6-0, 7-5S.Williams (USA, n°7) - Begu (ROU)Rus (PBS) - Buzarnescu (ROU)bat X.Wang (CHN, Q) : 6-2, 4-6, 6-4bat Kerber (ALL, n°26) : 6-2, 6-4bat: 6-4, 6-1bat Stojanovic (SER) : 7-6 (4), 6-2bat Govortsova (BIE, LL) : 6-1, 6-0bat Minnen (BEL, Q) : 6-7 (3), 7-6 (5), 6-1bat Kuznetsova (RUS) : 6-4, 2-6, 6-3bat Gorgodze (GEO, Q) : 6-4, 6-2bat Potapova (RUS) : 6-2, 6-1bat: 6-3, 3-6, 6-1bat McHale (USA) : 6-4, 6-0bat Kozlova (UKR) : 6-2, 6-4bat: 6-3, 3-6, 6-3bat Konjuh (CRO, Q) : 6-4, 6-3Andreescu (CAN, n°6) - Zidansek (SLO)bat Osorio Serrano (COL, Q) : 7-5, 6-4Bouzkova (RTC) - Siniakova (RTC)bat Anisimova (USA) : 7-6 (5), 6-1Konta (GBR, n°19) - Cirstea (ROU)Van Uytvanck (BEL) - Trevisan (ITA)Kasatkina (RUS) - Doi (JAP)Podoroska (ARG) - Bencic (SUI, n°10)bat Bertens (PBS, n°16) : 6-1, 3-6, 6-4Siegemund (ALL) -bat: 6-4, 6-4bat Kanepi (EST) : 4-6, 6-3, 6-0bat Davis (USA) : 6-2, 7-6 (3)bat: 6-3, 7-6 (8)bat Cocciaretto (ITA, LL) : 6-1, 6-3bat Tig (ROU) : 6-4, 7-6 (6)