Grande première pour Karatsev

ROLAND-GARROS (France, Grand Chelem, terre battue, 35 millions d'euros)

1er tour

Pouille (FRA)

Humbert (FRA, n°29)

Tsonga (FRA)

Bourgue (FRA, WC)

Rinderknech (FRA, WC) : 7-6 (6), 6-1, 6-2

Gaston (FRA, WC)

Gasquet (FRA)

Herbert (FRA)

Monfils (FRA, n°14)

Mannarino (FRA)

Bonzi (FRA, WC)

Moutet (FRA)

Paire (FRA) : 5-7, 6-2, 6-1, 7-6 (4)

Cazaux (FRA, WC) : 6-4, 2-6, 6-4, 6-4

Barrère (FRA)

Simon (FRA) : 6-4, 6-1, 7-6 (5)

Chardy (FRA) : 7-6 (6), 6-3, 6-1

Couacaud (FRA, WC)

Demi-finaliste surprise de l'Open d'Australie alors qu'il n'avait encore jamais gagné un match en Grand Chelem, Aslan Karatsev tentait ce mardi de remporter sa première rencontre dans le tableau principal de Roland-Garros, et il y est parvenu.Il n'a été breaké qu'une seule fois lors de ce match, au début du troisième set, mais a pris le service adverse à 4-3 dans le premier set, 1-1 dans le deuxième et 0-2 et 2-2 dans le troisième pour l'emporter et s'offrir un deuxième tour contre Fernando Verdasco ou Philipp Kohlschreiber. Tête de série n°21, Alex De Minaur n'a pas connu de difficultés particulières pour rallier le deuxième tour. L'Australien s'est défait de l'Italien Stefano Travaglia sur le score de 6-2, 6-4, 7-6 en 2h29, grâce notamment à 11 aces et seulement deux (dé)breaks concédés (à 4-3 dans le deuxième set et 3-2 dans le troisième). Il a remporté le tie-break du troisième set sans trop trembler (7-4) et affrontera au tour suivant un autre Italien, Marco Cecchinato, ancien demi-finaliste à Roland-Garros mais retombé à la 83eme place mondiale.Djokovic (SER, n°1) - Sandgren (USA)- Cuevas (URU)Caruso (ITA) - Duckworth (AUS)bat: 6-4, 6-4, 2-6, 6-4bat Travaglia (ITA) : 6-2, 6-4, 7-6 (4)bat Uchiyama (JAP) 3-6, 6-1, 6-2, 6-4bat: 6-4, 6-2, 3-6, 7-6 (5)bat Goffin (BEL, n°13) : 6-3, 7-5, 7-6 (3)Berrettini (ITA, n°9) - Daniel (JAP, Q)Coria (ARG) - Lopez (ESP)Anderson (AFS) - Kwon (CdS)Seppi (ITA) - Auger-Aliassime (CAN, n°20)bat J.Sousa (POR) : 6-4, 6-2, 6-4bat: 6-3, 6-3, 6-4batbat Istomin (OUZ, Q) : 6-2, 6-4, 6-3Nadal (ESP, n°3) - Popyrin (AUS)bat Fratangelo (USA, Q) : 7-5, 7-6 (5), 6-2bat Sonego (ITA, n°26) : 7-5, 6-4, 6-4bat: 6-1, 4-6, 6-7 (4), 7-5, 6-4bat Gojowczyk (ALL, LL) : 6-2, 3-6, 6-4, 7-5bat Carballes Baena (ESP) : 6-4, 0-6, 4-6, 6-2, 6-2Ramos-Viñolas (ESP) -Schwartzman (ARG, n°10) - Lu (TAI)- Bedene (SLO)Kohlschreiber (ALL) - Verdasco (ESP)bat Brooksby (USA, Q) : 6-3, 6-4, 6-4bat Lajovic (SER) : 6-4, 6-3, 0-6, 6-2bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 2-6, 6-1, 7-6 (4)Bagnis (ARG) -Struff (ALL) - Rublev (RUS, n°7)bat Otte (ALL, Q) : 3-6, 3-6, 6-2, 6-2, 6-0bat Taberner (ESP, Q) : 7-6 (4), 1-6, 6-0, 6-2bat: 6-3, 7-6 (10), 6-7 (2), 7-5bat Evans (GBR, n°25) : 1-6, 6-3, 6-3, 6-4bat Vesely (RTC) : 6-1, 6-1, 6-3bat Giannessi (ITA, Q) : 6-4, 6-7 (4), 6-3, 4-6, 6-4bat Hanfmann (ALL) : 6-1, 6-3, 4-6, 6-2bat Vilella Martinez (ESP, Q) : 6-4, 6-4, 6-2batbatbat Kukushkin (KAZ) : 6-4, 6-4, 6-3bat Hurkacz (POL, n°19) : 6-7 (5), 6-7 (4), 6-2, 6-2, 6-4bat: 6-4, 6-1, 6-4batat Albot (MOL) : 6-1, 2-6, 6-0, 6-1bat Thiem (AUT, n°4) : 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4batbat Korda (USA) : 6-4, 6-2, 6-2bat Marterer (ALL, Q) : 6-4, 6-1, 7-6 (3)bat Querrey (USA) : 7-6 (2), 6-3, 6-4bat F.Cerundolo (ARG, LL) : 6-3, 6-4, 6-3bat Tiafoe (USA) : 6-7 (5), 3-6, 6-4, 6-2, 6-1bat Gerasimov (BIE) : 7-6 (6), 6-4, 6-3bat Gombos (SLQ) : 6-3, 6-4, 6-3bat Dimitrov (BUL, n°16) : 2-6, 4-6, 7-5, 3-0, abandonbat Galan (COL, Q) : 6-3, 7-6 (4), 7-5bat Ruusuvuori (FIN) : 4-6, 6-3, 7-6 (4), 6-3bat Londero (ARG) : 3-6, 6-4, 7-6 (6), 6-2bat Martin (SLQ) : 6-3, 6-2, 6-4bat Thompson (AUS) : 6-7 (6), 6-1, 7-6 (5), 6-4bat O'Connell (AUS, WC) : 6-2, 6-4, 4-6, 4-6, 10-8bat Bublik (KAZ) : 6-3, 6-3, 7-5