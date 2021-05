Grande première pour Couacaud !

La première victoire 🇫🇷du jour signée Enzo Couacaud ! Le public de Roland-Garros apprécie 🤩#RolandGarrospic.twitter.com/ux2n5kCy32

— FFT (@FFTennis) May 30, 2021

Barrère tombe sur plus fort

ROLAND-GARROS (France, Grand Chelem, terre battue, 35 millions d'euros)

1er tour

Pouille (FRA)

Humbert (FRA, n°29)

Tsonga (FRA)

Bourgue (FRA, WC)

Rinderknech (FRA, WC)

Gaston (FRA, WC)

Gasquet (FRA)

Herbert (FRA)

Monfils (FRA, n°14)

Mannarino (FRA)

Bonzi (FRA, WC)

Moutet (FRA)

Paire (FRA)

Cazaux (FRA, WC)

Barrère (FRA)

Simon (FRA)

Chardy (FRA)

Couacaud (FRA, WC)

Il n'est jamais trop tard pour remporter son tout premier match en Grand Chelem. A 26 ans, le 177eme mondial a fait honneur à son invitation en éliminant le 78eme, Egar Gerasimov, sur le score de 7-6, 6-4, 6-3 en 2h16, au terme d'un match très solide. Après avoir breaké le Biélorusse d'entrée de rencontre, il a vu son adversaire revenir à 4-4 mais l'a finalement dominé au tie-break (7-3). Couacaud a ensuite mené 5-2 dans la deuxième manche, a manqué deux balles de set puis a permis à Gerasimov de revenir à 4-5 avant de le breaker une nouvelle fois (6-4).Habitué du circuit Challenger (il a remporté un tournoi et disputé une finale cette année mais a aussi connu une série de six défaites de suite en mars-avril), Enzo Coucaud défier au deuxième tour le n°12 mondial Pablo Carreno Busta, qui a tranquillement éliminé Norbert Gombos en trois sets et 1h45 de jeu : 6-3, 6-4, 6-3 en sauvant la seule balle de break que s'est procuré son adversaire.Le deuxième Français en lice ce dimanche, Grégoire Barrère (122eme), n'a en revanche rien pu faire face à Fabio Fognini (29eme), qui s'est imposé 6-4, 6-1, 6-4 en 2h08. Le Francilien a pourtant mené 4-2 dans le premier set mais a ensuite perdu quatre jeux de suite. L'Italien a ensuite clairement dominé ce match, en remportant le deuxième set avec des breaks à 1-0 et 4-1, et le troisième en breakant à 0-0 et 2-0. Barrère a réussi à effacer un break de retard, mais pas deux, et c'est donc Fognini qui passe un tour.Djokovic (SER, n°1) - Sandgren (USA)- Cuevas (URU)Caruso (ITA) - Duckworth (AUS)Berankis (LIT) -De Minaur (AUS, n°21) - Travaglia (ITA)Uchiyama (JAP) - Cecchinato (ITA)- Nishioka (JAP)Musetti (ITA) - Goffin (BEL, n°13)Berrettini (ITA, n°9) - Daniel (JAP, Q)Coria (ARG) - Lopez (ESP)Anderson (AFS) - Kwon (CdS)Seppi (ITA) - Auger-Aliassime (CAN, n°20)Fritz (USA, n°30) - J.Sousa (POR)- Koepfer (ALL)Cilic (CRO) -Istomin (OUZ, Q) - Federer (SUI, n°8)Nadal (ESP, n°3) - Popyrin (AUS)Norrie (GBR) - Fratangelo (USA, Q)Harris (AFS) - Sonego (ITA, n°26)Sinner (ITA, n°18) -Mager (ITA) - Millman (AUS)M.Ymer (SUE) - Carballes Baena (ESP)Ramos-Viñolas (ESP) -Schwartzman (ARG, n°10) - Lu (TAI)- Bedene (SLO)Kohlschreiber (ALL) - Verdasco (ESP)Brooksby (USA, Q) - Karatsev (RUS, n°24)Basilashvili (GEO, n°28) - Lajovic (SER)Alcaraz (ESP, Q) - Zapata Miralles (ESP, Q)Bagnis (ARG) -Struff (ALL) - Rublev (RUS, n°7)A.Zverev (ALL, n°6) - Otte (ALL, Q)Safiullin (RUS, Q) - Taberner (ESP, Q)- Djere (SER)Kecmanovic (SER) - Evans (GBR, n°25)Khachanov (RUS, n°23) - Vesely (RTC)Nishikori (JAP) - Giannessi (ITA, Q)Hanfmann (ALL) - Laaksonen (SUI, Q)Vilella Martinez (ESP, Q) - Bautista Agut (ESP, n°11)Ruud (NOR, n°15) -Majchrzak (POL) -Davidovich Fokina (ESP) - Kukushkin (KAZ)Van de Zandschulp (PBS, Q) - Hurkacz (POL, n°19)bat: 6-4, 6-1, 6-4Fucsovics (HON) -Albot (MOL) - Delbonis (ARG)Andujar (ESP) - Thiem (AUT, n°4)Tsitsipas (GRE, n°5) -Korda (USA) - Martinez (ESP)Marterer (ALL, Q) - Krajinovic (SER)Querrey (USA) - Isner (USA, n°31)F.Cerundolo (ARG, LL) - Monteiro (BRE)Johnson (USA) - Tiafoe (USA)bat Gerasimov (BIE) : 7-6 (6), 6-4, 6-3bat Gombos (SLQ) : 6-3, 6-4, 6-3Dimitrov (BUL, n°16) - Giron (USA)Pella (ARG) - Galan (COL, Q)Ruusuvuori (FIN) - McDonald (USA, Q)Londero (ARG) - Garin (CHI)Opelka (USA, n°32) - Martin (SLQ)Munar (ESP) - Thompson (AUS)Paul (USA) - O'Connell (AUS, WC)Bublik (KAZ) - Medvedev (RUS, n°2)