Gauff dispose de Stephens et s'offre une première demie en Grand Chelem

Une demi-finale Trevisan-Gauff

Cori Gauff ne s'arrête plus. Ce mardi, l'Américaine, 23eme joueuse mondiale et tête de série n°18, s'est qualifiée pour sa première demi-finale de Grand Chelem, du côté de Roland-Garros, sur terre battue, après sa victoire contre sa compatriote Sloane Stephens, 64eme joueuse mondiale, en deux manches (7-5, 6-2) et 1h33 de jeu.A 5-3, au moment de servir pour le gain de cette première manche, Cori Gauff a sauvé une première balle de débreak, avant de s'incliner sur la deuxième et se faire rejoindre à 5-5. Ce n'était que partie remise et à 6-5, la mieux classée des deux s'y est reprise à deux fois, mais elle a de nouveau su prendre le service de son adversaire pour s'emparer de cette première manche (7-5). Enfin, la deuxième et dernière manche fut plus bien plus décousue. La moins bien classée des deux n'a jamais réussi à remporter une seule de ses mises en jeu, malgré une balle de break sauvée à 4-1, puis une autre à 5-2 au moment où elle tentait de rester en vie dans cette rencontre.En face, Cori Gauff s'est fait une frayeur d'entrée, en perdant son service, malgré une première balle sauvée. A 3-1, la jeune joueuse de 18 ans a également enchaîné les double-fautes avant de s'en sortir, comme sur sa mise en jeu suivante, qu'elle a fini, cette fois, par perdre. Mais ce n'était donc que partie remise puisqu'elle a fini par conclure dans la foulée, à sa deuxième tentative (6-2). Finaliste de Roland-Garros en 2018, Sloane Stephens, aujourd'hui âgée de 29 ans, ne retrouvera donc pas le dernier carré des Internationaux de France.Son futur bond de 18 places lui permettra de remonter en 46eme position. De son côté, quart de finaliste l'an dernier, Cori Gauff réalise donc d'ores et déjà sa meilleure édition de Roland-Garros et même son meilleur tournoi du Grand Chelem. Pour espérer disputer sa première finale d'un tournoi du Grand Chelem, l'Américaine devra se défaire de l'Italienne Martina Trevisan, 59eme joueuse mondiale, tombeuse de la Canadienne Leylah Fernandez, 18eme joueuse mondiale et tête de série n°17, en trois manches (6-2, 6-7 (3), 6-3) et 2h19 de jeu.