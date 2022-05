Gaston n'a pas perdu de temps face à Cachin

Solide Hugo Gaston !

Une victoire en 3 sets 6-4, 6-2, 6-4 face à Pedro Cachin.

🔥 Direction le 3e tour de Roland-Garros ! #RolandGarros pic.twitter.com/zoMx0xlWzS

— FFT (@FFTennis) May 26, 2022

Gaston très rarement mis en difficulté

Hugo Gaston s’est montré bien plus expéditif. Après son succès en cinq manches face à Alex de Minaur pour son entrée en lice à Roland-Garros, le Français n’a eu besoin que de trois sets pour venir à bout de Pedro Cachin au deuxième tour. Une rencontre qui a démarré par un petite alerte pour le 74eme mondial, qui a dû sauver une balle de break dès son premier jeu de service. Toutefois, Hugo Gaston a été le premier à frapper en prenant le service de l’Argentin puis en confirmant ce break malgré une deuxième balle de break sauvée pour mener quatre jeux à deux. Moins en difficulté, le Tricolore n’a eu besoin que d’une balle de set pour matérialiser au tableau d’affichage l’ascendant pris sur le court. Après avoir laissé échappée la première manche, Pedro Cachin a pris un grand coup sur la tête à l’entame de la deuxième. Dans l’incapacité de mettre en difficulté Hugo Gaston sur son service, le 153eme joueur mondial a concédé ses deux premiers engagements et s’est très vite retrouvé mené quatre jeux à rien.Le trou étant fait, le Toulousain a tout maîtrisé pour faire un pas de plus vers la victoire à sa troisième balle de set. La leçon du début de deuxième manche a été retenue par Pedro Cachin, qui a sauvé trois balles de break dans le premier jeu du troisième set avant d’en écarter une autre sur son engagement suivant. L’Argentin n’a toutefois fait que retarder l’échéance. Parvenant à ses fins, Hugo Gaston a pu mener quatre jeux à deux et a pu apercevoir la victoire. Toutefois, après avoir manqué une balle de double break, le Tricolore a vu Pedro Cachin effacer son retard et revenir à quatre jeux partout. Pour éviter tout retournement de situation, Hugo Gaston a haussé le ton pour prendre à nouveau le service de son adversaire. Après avoir sauvé deux balles de débreak, le natif de Toulouse a conclu le match à sa première opportunité (6-4, 6-2, 6-4 en 2h05’) et affrontera Holger Rune pour une place en huitièmes de finale. Le Danois, quant à lui, est venu à bout du Suisse Henri Laaksonen en trois sets (6-2, 6-3, 6-3 en 1h51’).