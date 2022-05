Gasquet s'incline face à Korda

Après un premier tour flamboyant, la marche Sebastian Korda aura été un peu trop haute pour Richard Gasquet.#RolandGarros pic.twitter.com/o7ApFqgkmT

Korda a désormais rendez-vous avec Alcaraz

Richard Gasquet n’a pas prolongé l’euphorie. Après son succès sur Lloyd Harris au premier tour des Internationaux de France, le Biterrois n’a pas su enchaîner au moment d’affronter Sebastian Korda, tête de série numéro 27 Porte d’Auteuil. Le 30eme joueur mondial a démarré avec un break dès le premier jeu mais le Français ne s’en est pas laissé compter et a immédiatement recollé au score. Dès lors, les deux joueurs ont tenu fermement leurs jeux de service respectif et c’est fort logiquement qu’un tiebreak est venu conclure cette première manche. Sebastian Korda a immédiatement pris l’ascendant, remportant les trois premiers points mais, au moment de sceller le sort de ce jeu décisif, l’Américain a vacillé. Le fils de Petr Korda a finalement dû attendre sa quatrième balle de set pour parvenir à ses fins. Richard Gasquet a alors fait preuve d’une grande résistance.En effet, alors que Sebastian Korda a pris son service d’entrée pour mener trois jeux à rien, le 70eme joueur mondial a répliqué pour revenir à trois jeux partout. C’est alors que le 30eme au classement ATP a remis un coup d’accélérateur. Prenant à nouveau le service du Tricolore, l’Américain a creusé l’écart dans cette rencontre à sa première balle de set. D’abord équilibrée, la troisième manche a vu chacun des deux joueurs avoir une opportunité pour prendre le service de l’autre mais sans y parvenir. Dans la foulée, Sebastian Korda a profité du toujours important septième jeu pour prendre l’avantage. Après avoir écarté une balle de débreak, l’Américain a mis un terme à la rencontre sur le service de Richard Gasquet (7-6, 6-3, 6-3 en 2h22’) et rejoint ainsi au troisième tour la tête de série numéro 6 Carlos Alcaraz.