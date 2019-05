Gasquet: "J’ai manqué un peu de tout"

Richard Gasquet s’est incliné au deuxième tour des Internationaux de France, ce mercredi, éliminé en quatre sets par l’Argentin Juan Ignacio Londero (6-2, 3-6, 6-3, 6-4). Un dénouement auquel s’attendait le Biterrois, qui a repris la compétition il y a peu après six mois de convalescence.

"C'est toujours pénible de perdre. J'ai mal commencé le match, ça glissait beaucoup… Je n'avais pas de force du tout dans les jambes. J'ai quand même réussi à gagner le deuxième set. A 3-0 au quatrième, je dois faire ce jeu et aller au cinquième set, mais j'ai manqué un peu de tout. Des services, beaucoup de physique… Rien de surprenant", dixit l’intéressé, après coup, en conférence de presse.

"Ça fait un peu plus de trois semaines que j'ai repris. C'est clair que je suis déjà heureux d'être là, de pouvoir faire quatre sets, de jouer, poursuit l’Héraultais qui fêtera ses 33 ans dans trois semaines. J'aurais eu envie de faire un cinquième, tu ne sais jamais ce qui peut se passer même si le mec est quand même beaucoup plus en forme que moi. Avec l'expérience, on ne sait jamais... Après, il n'y a pas que le physique aussi. Il faut reprendre le tennis. Il y a beaucoup de choses encore à retrouver et à améliorer…"

Et Richard Gasquet de se projeter déjà vers la suite: "Essayer surtout de ne pas avoir de blessure, et pouvoir enchaîner les tournois, voilà ce que je veux faire maintenant. J'en ai quand même fait quatre de suite, après un long temps d'arrêt. Je vais repartir je pense aux Pays-Bas, là où j'avais gagné l'an passé, de Halle à Wimbledon, je vais essayer de monter en puissance, semaine après semaine. Je viens de réussir à enchaîner deux matches de suite. A Madrid, je n'avais pas pu, et à Lyon non plus."