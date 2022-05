Garcia rassure pour ses débuts

Ca va bien pour le tennis féminin français ! Après Alizé Cornet, Léolia Jeanjean, Elsa Jacquemot et Diane Parry, c'est Caroline Garcia qui a rallié le deuxième tour de Roland-Garros. Absente des courts depuis le 22 mars et son abandon au premier tour à Miami en raison d'une blessure à un pied, la Lyonnaise, qui avait dû se retirer du tournoi de Strasbourg la semaine passée, a montré qu'elle avait retrouvé la forme, en gagnant le premier tour face à Taylor Townsend. Contre l'Américaine de 26 ans, 342eme mondiale, qui n'avait pas joué entre septembre 2020 et avril 2022, le temps de donner naissance à son fils, Caroline Garcia, retombée au 79eme rang mondial, s'est imposée 6-3, 6-4 en 1h20.

Garcia toujours au deuxième tour depuis 2015

La Française a notamment servi 7 aces et 71% de premières balles et n'a été breakée qu'une seule fois, lors du tout premier jeu du match. Mais elle a immédiatement réagi en remportant quatre jeux de suite, puis en concluant sur un jeu blanc à 5-3. Dans le deuxième, les deux joueuses ont très bien tenu leur mise en jeu jusqu'à 3-3, où Townsend a dû défendre une balle de break. Elle y est parvenue, mais à 4-4, la Lyonnaise a fini par lui prendre son service, et n'a pas tremblé sur le jeu suivant pour s'imposer sur sa première balle de match. Comme c'est le cas systématiquement depuis 2015, Caroline Garcia sera donc au rendez-vous du deuxième tour à Roland-Garros, contre Madison Keys (22eme) ou Anna Kalinskaya (86eme).