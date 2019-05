Garcia, la catastrophe

Difficile de ne pas repenser à la réaction de Kristina Mladenovic qui, mercredi, s'est agacé d'une question jugée "déplacée" sur les résultats décevants des Bleues à Roland-Garros. La Nordiste avait défendu la cause nationale en avançant l'argument de la finale de la Fed Cup que les joueuses de Julien Benneteau disputeront en fin d'année. Mais sur ce Roland-Garros, le bilan est accablant. Avec la défaite de Caroline Garcia ce jeudi sur le Central, contre Anna Blinkova (1-6, 6-4, 6-4), le drapeau français a disparu du tableau féminin avant le 3e tour pour la première fois depuis 1986.

Jusqu'ici, les résultats n'étaient que l'implacable reflet du classement WTA, puisqu'aucune Tricolore n'avait cédé contre une joueuse moins bien classée qu'elle. Ce n'est plus vrai, donc, depuis la sortie de piste de Garcia, la n°1 maison, tête de série n°24 du tournoi, qui s'est écroulée, liquéfiée, contre une joueuse issue des qualifications.

Après son entrée en lice réussie contre Mona Barthel (6-2, 6-4), "Caro", sur la lancée de sa finale à Strasbourg samedi dernier, avait parfaitement entamé la rencontre. Et on pensait même que la perte de la deuxième manche n'était qu'une péripétie mineure, quand la Lyonnaise menait 3-0, double break, au début du troisième set. Mais Garcia s'est effondrée, et a donc fini par perdre une rencontre où elle réussi presque trois fois plus de coups gagnants (32 à 13), pour le même nombre de fautes directes (28 à 28). Cruel ? Injuste ? Désolant, surtout, comme celle double faute sur la balle de match, terriblement significative.