Garcia et Mladenovic sont en quarts de finale du double

Chaque année, c'est un peu la même histoire. En simple, Kristina Mladenovic prend rapidement la porte (elle n'a plus dépassé le stade du deuxième tour depuis 2017, année de son quart de finale). Elle se concentre alors uniquement sur le double, et va généralement très loin. C'est encore le cas cette année. "Kiki", sortie d'entrée en simple, est ainsi toujours en course dans le double, qu'elle dispute aux côtés de Caroline Garcia. L'épreuve réussit bien aux deux Françaises un temps fâchées aujourd'hui réconciliées, puisqu'elles s'apprêtent à disputer les quarts de finale, face à Xu et Yang ou Kudermetova et Mertens, qui les avaient fait chuter dès le deuxième tour du dernier Open d'Australie. Victorieuses du tournoi en 2016, Mladenovic et Garcia n'ont pas eu partie facile, dimanche en huitièmes de finale, face à Misaki Doi et Ajla Tomljanovic, qui avaient mieux démarré la rencontre et remporté le premier set, avant de mener 4-2 dans la deuxième manche. Elles ont néanmoins eu le dernier mot (5-7, 6-4, 6-2) après 2h25 de jeu. Pour le plus grand plaisir de nos dernières représentantes, tous tableaux confondus.

"On a grandi, mais pas en taille"

Ça passe pour la paire Kiki / Caro en double dames !

Les Françaises se qualifient pour les quarts de finale 🔥



Mesdames, bravo 💪 #RolandGarros pic.twitter.com/zYoBjSlkGt



Le cœur des supporters français ne bat donc plus que pour les deux amies. "Ca fait plaisir de savoir que le public va nous soutenir, apprécie Caroline Garcia. Il y avait une belle ambiance sur le court (dimanche), à nous de produire un bon tennis pour nous donner encore plus d'énergie.""2016 fait partie de notre palmarès et de notre carrière, c'est quelque chose dont on est fières, c'est notre truc à nous. Nous ne sommes pas une paire inconnue (rires), on se connaît et on s'est donné la chance d'être en quarts de finale. On va continuer à se battre en espérant d'aller le plus loin possible. Avec ce beau public derrière nous, sur ce terrain, on a envie d'aller loin, c'est chouette que ça continue", avoue Kristina Mladenovic, sans pour autant pouvoir se projeter plus loin que le match qui vient. "On a grandi", confie de son côté Garcia. "Mais pas en taille", se marre sa partenaire "Kiki". "On a plus d'expérience, dans la maturité dans le jeu et dans la gestion des émotions".