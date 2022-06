Garcia et Mladenovic en finale du double !

De retour en Finale ! "Kiki et Caro" se qualifient pour la finale du double dames en battant Ostapenko / Kichenok 2-6, 6-4, 6-2 🔥

Objectif un nouveau titre ensemble 💙🇫🇷@KikiMladenovic @CaroGarcia #RolandGarros pic.twitter.com/a3ZKhZJRp1



— FFT (@FFTennis) June 3, 2022

Et maintenant, Gauff et Pegula !

Caroline Garcia et Kristina Mladenovic sont de retour en finale ! Après leur victoire à Roland-Garros en 2016, suivie, quelques mois plus tard, d'une finale à l'US Open, les deux joueuses françaises vont disputer leur troisième finale en Grand Chelem ce dimanche sur le court Philippe-Chatrier.Les deux Bleues avaient bien commencé le match en signant le premier break pour mener 2-1, mais elles ont ensuite perdu cinq jeux de suite, et donc la manche. Dans la deuxième, Garcia et Mladenovic ont encore breaké les premières (2-0) et ont été débreakées dans la foulée (2-2), mais cette fois elles n'ont pas craqué et ont de nouveau pris le service adverse à 3-3 pour égaliser à une manche partout. Et c'est à ce moment-là que la pluie est arrivée ! La longue interruption, de près de trois heures, n'a pas brisé l'élan des deux tricolores, qui ont pris le service adverse à 1-1 et 4-2 et ont remporté ce match.Les voici donc en finale, dimanche à partir de 11h30, et ce sera contre une redoutable paire américaine, composée de Coco Gauff (déjà finaliste en simple, et qui pourrait donc réussir le même exploit que Barbora Krejcikova l'an passé, qui avait remporté le simple et le double) et Jessica PegulaAu vu de leurs résultats en simple, elles devraient partir largement favorites face aux Françaises, mais le double est une spécialité bien particulière et "Kiki" et "Caro" rêvent de triompher devant leur public et remporter leur premier titre ensemble depuis six ans pour définitivement tourner la page de leur brouille, qui avait duré plusieurs années, avant qu'elles ne décident de rejouer en double ensemble lors du dernier Open d'Australie, avec une élimination au deuxième tour à la clé.