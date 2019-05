Garcia est lancée

C’est l’une des représentantes du tennis français les plus attendues dans ce Roland-Garros, tableaux masculin et féminin confondus. Quart de finaliste ici-même en 2017 – son meilleur résultat en Grand Chelem à ce jour – et huitième de finaliste la saison passée encore, Caroline Garcia, du haut de son statut de n°1 tricolore, porte bien des espoirs dans ces Internationaux de France. D’autant qu’elle reste sur une finale – malheureuse certes – la semaine passée sur la terre battue de Strasbourg.

La Lyonnaise de 25 ans le confie elle-même, ainsi relayée par Le Parisien: "J’ai fait l’une de mes meilleures préparations au niveau de l’intensité, des longueurs d’entraînement et surtout de la qualité. On a essayé d’apporter deux trois trucs différents. Cela ne veut pas dire que ça va bien marcher…" Modeste, l’intéressée a encore des progrès à faire assurément en termes de confiance mais le talent est là et bien là. Mona Barthel peut en témoigner.

"Oublier ce qu’il y a autour"

Descendue au 84e rang mondial, cette dernière n’en avait pas moins remporté les deux confrontations entre les deux joueuses jusqu’alors. Or cette fois, elle n’a pas fait le poids. Balayée 6-2 dans le premier acte, l’Allemande au service fragile a beau avoir breaké d’entrée de seconde manche, son adversaire, soutenue par un Lenglen clairsemé mais conquis, ne s’en est pas laissée compter et a rapidement refait son retard, pour breaker à son tour à 4-4 et conclure la partie en 1h12 de jeu (6-4, 6-2).

22e de la hiérarchie WTA, Caroline Garcia sait ce qu’il lui reste à faire pour aller plus loin en Grand Chelem, et découvrir enfin pourquoi pas un dernier carré majeur. "Réussir à passer au-dessus de toutes les difficultés que tu rencontres dans une quinzaine sur le terrain et en-dehors. Rester centrée sur soi en permanence, oublier ce qu’il y a autour…" Son prochain tour en tout cas s’annonce abordable, contre une Russe qui sera soit Margarita Gasparyan, soit Anna Blinkova.