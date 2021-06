Ferro est passée par toutes les émotions

🎾 Brillante en première manche et apathique lors de la deuxième, la N°1 française Fiona Ferro 🇫🇷 bat finalement la Taïwanaise En-Shuo Liang 🇹🇼 dans la douleur (6-1, 1-6, 6-4 en 1h41) #RolandGarros



🔥 Suivez tous les matches : https://t.co/2r5Z1AivZz pic.twitter.com/wk7dgKC90c

— France tv sport (@francetvsport) June 1, 2021

ROLAND-GARROS (France, Grand Chelem, terre battue, 35 millions d'euros)

1er tour

Paquet (FRA, WC)

Ferro (FRA)

Babel (FRA, WC)

Mladenovic (FRA)

Jacquemot (FRA, WC)

Dodin (FRA, WC)

Parry (FRA, WC)

Garcia (FRA)

Tan (FRA, WC)

Cornet (FRA)

Burel (FRA, WC)

Les montagnes russes pour Fiona Ferro ! La Française est passée par toutes les émotions lors de son premier tour de Roland-Garros contre la Taïwanaise En Shuo Liang, 297eme mondiale et issue des qualifications.Sa première manche a été aussi parfaite que la deuxième a été décevante, avec trois breaks réussis, puis trois breaks concédés. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où la Française s'est retrouvée menée 3-2, avec service à suivre pour Liang, qui s'est procurée trois balles de 5-3. Mais Ferro les a sauvées, et a même débreaké (3-3), avant de sauver une nouvelle balle de break à 3-3, et finalement réussir le break décisif à 5-4 en faisant parler son expérience, et avec l'aide d'un public acquis à sa cause. La voici donc de retour, mais son deuxième tour s'annonce compliqué, face à la 14eme mondiale et finaliste du dernier Open d'Australie, Jennifer Brady, qui a éliminé Anastasija Sevastova (48eme) sur le score de 6-3, 6-3 en ne perdant qu'une fois son service.Barty (AUS, n°1) - Pera (USA)Linette (POL) -bat Bara (ROU, Q) : 7-6 (5), 6-2bat Putintseva (KAZ) : 7-5, 6-2Gauff (USA, n°24) - Krunic (SER, Q)Q.Wang (CHN) - Hsieh (TAI)bat Liang (TAI, Q) : 6-1, 1-6, 6-4bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-3Ka.Pliskova (RTC, n°9) - Vekic (CRO)Suarez Navarro (ESP) - Stephens (USA)Lepchenko (USA, Q) - Zhang (CHN)Petkovic (ALL) - Muchova (RTC, n°18)Alexandrova (RUS, n°32) - V.Williams (USA)Krejcikova (RTC) - Kr.Pliskova (RTC)bat Gasparyan (RUS) : 6-0, 6-1- Svitolina (RUS, n°5)bat Ostapenko (LET) : 6-4, 4-6, 6-3bat Blinkova (RUS) : 6-1, 6-4bat Jorovic (SER) : 6-3, 7-6 (6)Zhu (CHN) - Pegula (USA, n°28)bat Zavatska (UKR, Q) : 6-4, 6-1bat Voegele (SUI, Q) : 7-5, 6-1bat Watson (GBR) : 6-4, 7-5bat Sanders (AUS, Q) : 6-4, 6-1bat Muguruza (ESP, n°12) : 6-1, 6-4Zheng (CHN) - Sorribes Tormo (ESP)bat Arruabarrena (ESP, Q) : 6-2, 6-3bat Martic (CRO, n°22) : 6-2, 6-7 (5), 6-4Kontaveit (EST, n°30) - Golubic (SUI)Schmiedlova (SLQ, Q) -bat Rogers (USA) : 6-7 (3), 7-6 (8), 6-2)bat Juvan (SLO) : 6-0, 7-5bat Begu (ROU) : 7-6 (6), 6-2bat Rus (PBS) : 7-5, 7-5bat X.Wang (CHN, Q) : 6-2, 4-6, 6-4bat Kerber (ALL, n°26) : 6-2, 6-4bat: 6-4, 6-1bat Stojanovic (SER) : 7-6 (4), 6-2bat Govortsova (BIE, LL) : 6-1, 6-0bat Minnen (BEL, Q) : 6-7 (3), 7-6 (5), 6-1bat Kuznetsova (RUS) : 6-4, 2-6, 6-3bat Gorgodze (GEO, Q) : 6-4, 6-2bat Potapova (RUS) : 6-2, 6-1bat: 6-3, 3-6, 6-1bat McHale (USA) : 6-4, 6-0bat Kozlova (UKR) : 6-2, 6-4bat: 6-3, 3-6, 6-3bat Konjuh (CRO, Q) : 6-4, 6-3bat Andreescu (CAN, n°6) : 6-7 (1), 7-6 (2), 9-7bat Osorio Serrano (COL, Q) : 7-5, 6-4bat Bouzkova (RTC) : 6-0, 4-6, 6-2bat Anisimova (USA) : 7-6 (5), 6-1bat Konta (GBR, n°19) : 7-6 (5), 6-2bat Van Uytvanck (BEL) : 7-5, 4-6, 6-4bat Doi (JAP) : 6-3, 5-7, 6-3bat Podoroska (ARG) : 6-0, 6-3bat Bertens (PBS, n°16) : 6-1, 3-6, 6-4bat Siegemund (ALL) : 6-3, 6-1bat: 6-4, 6-4bat Kanepi (EST) : 4-6, 6-3, 6-0bat Davis (USA) : 6-2, 7-6 (3)bat: 6-3, 7-6 (8)bat Cocciaretto (ITA, LL) : 6-1, 6-3bat Tig (ROU) : 6-4, 7-6 (6)