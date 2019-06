Federer renoue avec les quarts

C’est un Roger Federer un brin nostalgique qui s’était présenté à la presse il y a deux jours après son 400e duel joué en Majeur. "Cela fait 20 ans que j'ai joué mon premier Roland-Garros, 10 ans depuis ma victoire ici… Je trouve que ces 20 années sont passées vite, beaucoup trop vite malheureusement", confiait-il alors, savourant chaque tour franchi à Paris, après trois éditions manquées. "Je n'avais pas joué ici depuis des années. Mon premier objectif est atteint, puisque j'ai déjà bien avancé dans le tournoi. Je suis très heureux de la manière dont je me sens et dont je joue. Le plus relâché possible, sans pression. Il y a quelques mois, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre…"

Sorti dès les huitièmes de finale à l’US Open 2018 et l’Open d’Australie 2019, Roger Federer retrouve enfin les quarts en Grand Chelem – un stade où il s’était arrêté à Wimbledon la saison passée, et qui en 2015, pour sa dernière participation aux Internationaux de France, lui avait été fatal au profit de son compatriote et futur lauréat Stan Wawrinka. Avant de possibles retrouvailles avec son homologue suisse, actuellement opposé au Grec Stefanos Tsitsipas, le Bâlois n’a fait qu’une bouchée en huitièmes d’un Leonardo Mayer qui au deuxième tour avait fait sensation en écartant la tête de série n°17 Diego Schwartzman.

L’Argentin s’était dit diminué après sa bataille contre Nicolas Mahut au palier précédent. Serveur redoutable, l’intéressé effectivement n’a pas pu s’appuyer sur son arme de prédilection. Avec ses 51% de premières balles passées, Leonardo Mayer n’a pas claqué un ace du match alors qu’il en avait placés 29 contre Mahut – 58 sur l’ensemble de ses trois premiers tours. Roger Federer, ainsi, a pu prendre à son compte cinq fois la mise en jeu adverse, pour signer un succès facile en trois manches et 1h40 de jeu (6-2, 6-3, 6-3). Sur un 30e coup gagnant tout de même. Le maestro, qui n’a pas encore lâché le moindre set dans ce Roland-Garros, peut voir venir son prochain challenger. "Je garde un mauvais souvenir de mon dernier quart ici, souffle-t-il non sans malice. Celui de Stan et de son horrible short !" Plus relâché que jamais…