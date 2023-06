Federer rend un bel hommage à Djokovic après son record

Après s’être longtemps opposés sur les courts, le respect est de mise. Roger Federer et Novak Djokovic ont changé l’histoire du tennis et leurs nombreux affrontements ont marqué durablement ce sport. Au côté de Rafael Nadal, ils détiennent les palmarès les plus fournis. Le Serbe a encore écrit sa légende en remportant le dernier Roland-Garros face à Ruud pour s’emparer seul du record du plus grand nombres de titres en Grand Chelem, avec un 23ème sacre. Alors forcément, le Suisse, dont le compteur est resté bloqué à 20, lui a rendu hommage en marge de l’inauguration d’un court à Londres. Dans des propos rapportés par The I, Federer a salué son ancien rival.

« Il n’est plus le plus jeune mais il a l’air jeune »

« Ce que Novak a fait est incroyable. Je me souviens, quand Pete Sampras a atteint 14, on a pensé : 'Ok, ce record va tenir pour toujours. C'est génial pour le tennis, quand ce sport écrit son histoire, et continue de le faire, comme nous l'avons vu avec Serena Williams, Rafa et moi-même… et maintenant avec Novak. Il semble qu'il va continuer à faire ça pendant encore longtemps, ce qui est formidable. Il n'est plus le plus jeune mais il a l'air jeune »