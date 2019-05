Federer, quatre ans après...

Absent du tournoi depuis 2015, Roger Federer va faire son retour cette année à Roland-Garros. Ce mardi, le Suisse a foulé la terre battue parisienne pour la première fois depuis quatre ans, à l'occasion d'un entraînement en compagnie de l'Argentin Diego Schwartzman.

L'occasion aussi pour Federer d'étrenner sa nouvelle tenue, de couleur marron.

Rappelons que le n°3 mondial avait déclaré forfait la semaine passée à Rome, avant son quart de finale, en raison d'une blessure à la jambe droite.

It's like he never left...@rogerfederer was back on Court Philippe-Chatrier this morning in preparation for his first Roland-Garros tournament in 4 years...#RG19 pic.twitter.com/rKi7a6EfuE